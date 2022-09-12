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Evlat eş anlamlısı nedir? Evlat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir kelime haznesine sahiptir. Dilimizde birçok kelime ve bu kelimelerin anlamdaşları bulunmaktadır. Evlat kelimesi de eş anlamlıları açısından epey zengin bir kelimedir. Çoğu kişi evlat kelimesi yerine aynı anlamı taşıyan diğer kelimeleri cümle içerisinde kullanmayı tercih edebilir. Peki, evlat kelimesinin eş anlamı nedir?

Evlat eş anlamlısı nedir? Evlat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evlat kelimesi cümle içerisinde farklı kelimeler ile ifade edilebilir. Dilimizde de en sık kullanılan kelimelerden biridir. Arapça kökenli olan evlat kelimesi "awlâd" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime "çocuklar" anlamına gelir. Dilimizde ilk olarak Nechü'l-Feradis adlı eserde "evlâdı" şeklinde kullanıldığını görürüz. Kelimenin aslı olan awlâd çoğul anlamında kullanılsa da Türkçede tekildir.

Türk Dil Kurumuna göre evlat kelimesi bir kimsenin oğlu ya da kızı, çocuğu anlamına gelir. Aynı zamanda soy ve döl gibi anlamları da mevcuttur.

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Evlat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Evladın eş anlamlısı olan kelimeler farklı şekillerde yazılsalar da aynı manayı taşımaktadır. Evlat kelimesinin eş anlamı başta çocuk kelimesi olmak üzere:

  • Yavru
  • Zade
  • Oğul
  • Çocuk
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Evladın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evlat sözcüğünün eş anlamlılarının okunuşu farklı olsa da manası aynıdır. Bu sözcüğün eş anlamlılarının cümle içindeki örnek kullanımları:

  • Çocuğunu çok sevdiği için ona hiç kızamadı.
  • Ey oğul, bilirim bu kızı seversin ama ailelerimiz kavgalı bilirsin.
  • Eğitim görmemiş ama yine de efendi bir zadeydi.
  • Yavrum araba kullanırken yolda çok dikkat et.
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