Buluş eş anlamlısı nedir? Buluşun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Buluş kelimesi, buluş belgesi, buluş hakkı ve benzeri birleşik kelimelerde de yer alır. Önüne gelen kelime ile birleşerek farklı anlamlara sahip olur. Yerine birden fazla kelime kullanılabilir. En bilinen ve halk arasında da en yaygın olarak kullanılan eş anlamlısı; icat kelimesidir.
İcat kelimesi başta gelen eş anlamlısıdır. Türk Dil Kurumu'nda birden fazla buluş tanımı yer alır. Cümle içinde kullanılışı da bu tanımlara göre farklılık gösterir. İsim türünde olan buluş kelimesinin tanımları şunlardır:
Bu tanımlar doğrultusunda cümle içinde kullanım örnekleri şöyledir:
Bir yeri, kişiyi ya da bir nesneyi bulmak anlamında kullanılabilir. Yeni bir şey üretmek de buluş olarak ifade edilir. Bulunan, üretilen şey buluştur. Bu kelime yerine icat kelimesi de kullanılabilir.
Bulma işinden bahsediliyorsa kelime fiilden türemiş isme dönüşmüş demektir. Keşif kelimesi de buluş yerine kullanılan bir kelimedir. Buluş kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanım nedenine göre çeşitlilik gösterir.
Cümle içinde kullanılan kelimenin anlamı yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir. Kullanım amaçlarına göre buluş kelimesinin eş anlamlıları ile kurulan örnek cümleler şunlardır: