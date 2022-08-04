Buluş eş anlamlısı nedir? Buluşun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Buluş kelimesi, buluş belgesi, buluş hakkı ve benzeri birleşik kelimelerde de yer alır. Önüne gelen kelime ile birleşerek farklı anlamlara sahip olur. Yerine birden fazla kelime kullanılabilir. En bilinen ve halk arasında da en yaygın olarak kullanılan eş anlamlısı; icat kelimesidir.

Buluş eş anlamlısı nedir?

İcat kelimesi başta gelen eş anlamlısıdır. Türk Dil Kurumu'nda birden fazla buluş tanımı yer alır. Cümle içinde kullanılışı da bu tanımlara göre farklılık gösterir. İsim türünde olan buluş kelimesinin tanımları şunlardır:

Bulma işi. İlk defa bir şey yaratma, icat etme.

Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutmak.

Bu tanımlar doğrultusunda cümle içinde kullanım örnekleri şöyledir:

Yazarın güzel buluşları var.

Dün o evi güzel buluşum bir gerçekti. (Adalet Ağaoğlu)

Bu orijinal buluşu vali beye borçluyuz. (Sait Faik Abasıyanık)

Buluş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bir yeri, kişiyi ya da bir nesneyi bulmak anlamında kullanılabilir. Yeni bir şey üretmek de buluş olarak ifade edilir. Bulunan, üretilen şey buluştur. Bu kelime yerine icat kelimesi de kullanılabilir.

Buluş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Bulma işinden bahsediliyorsa kelime fiilden türemiş isme dönüşmüş demektir. Keşif kelimesi de buluş yerine kullanılan bir kelimedir. Buluş kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanım nedenine göre çeşitlilik gösterir.

Buluş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde kullanılan kelimenin anlamı yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir. Kullanım amaçlarına göre buluş kelimesinin eş anlamlıları ile kurulan örnek cümleler şunlardır:

Ülkeler yeni icatlara yönelik çalışmalar yapmalıdır. Bu sayede gelişme gösterebilirler.

O adamı buluşum tamamen tesadüften ibaretti.

Teknolojik gelişmelerin kaynağında yeni icatlar yapan bilim insanları vardır.



