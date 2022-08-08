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El eş anlamlısı nedir? Elin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi çok geniş bir dildir. Farklı dillerden kelimeleri de sözcük dağarcığında barındırır. Birçok eş sesli ve eş anlamlı kelime vardır. Her bir kelime birden fazla anlama gelebilir. El de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Sahiplik, defa, yabancı gibi eş anlamlıları vardır. El kelimesinin eş anlamlısı nedir? El eş anlamlısı ve cümle için kullanım örnekleri...

El eş anlamlısı nedir? Elin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Çok eski zamanlara dayanan ve Öz Türkçe bir kelimedir. İlk kez Orhun Yazıtları'nda kullanıldığı bilinir. Elin eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Çünkü el eş sesli bir kelimedir. Tamamı isim türünde olan birçok anlamın karşılığı olarak kullanılır.

El kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu el kelimesi için altı farklı tanım yapmıştır. Altı tanım da isim türündedir. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümleler şunlardır:

  • İlk akla gelen tanımı ile kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüdür.
    Örnek cümle:
    "El var titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk. (Ziya Osman Saba)"

  • Sahiplik, mülkiyet
    Örnek cümle:
    "Elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım."

  • Kez, defa.
    Örnek cümle:
    "İki el silah sesi duyuldu."

  • İskambil oyunlarında oynama sırası.

  • İskambil oyunlarında her bir tura verilen ad.
    Örnek cümle:
    "Kış geceleri arkadaşlar arasında bir el poker çevirmek de keyiftir. (Peyami Safa)"

  • Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü. Örnek kullanım: Kapı eli.

El kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Etki, yabancı, mülkiyet, organ, halk, ülke, il, sahiplik, kez, defa, baskı gibi kelimeler el yerine kullanılabilir.

Elin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine geçebilecek olan kelimeler de tespit edilir. Cümlenin bütününe bakarak hangi anlamda kullanıldığı anlaşılabilir.

El kelimesi ile ve el eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Beyler bu elden sonra eve giderim.
  • Elin sözüyle iş mi yapılır!


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