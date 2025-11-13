Mynet Trend

Evlatlık edindiği çocuğu öldürdü! Cani kadın 4 yıl cesedi saklamış...

ABD'de bir kadın evlatlık edindiği küçük kız çocuğunu nefessiz bırakarak öldürdü. Cani kadın, çocuğun cesedini 4 yıl boyunca sakladı.

ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan Crystina Schroer, 2019 yılında eşiyle birlikte evlat edindiği Natalie Garcia’yı öldürdü. Cani kadın cinayeti 4 yıl boyunca gizli tuttu. Çocuğun cesedi 2024’te polis tarafından evin arka bahçesinde, siyah bir torba içinde 60 santimetre derine gömülü halde bulundu.

"NEFESSİZ KALIP ÖLDÜ"

Evdeki diğer çocuklar, Schroer’in geceleri ‘çok hareket ettikleri’ gerekçesiyle onları küçük kutulara kapattığını anlattı. Ölen çocuğun da bu şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

