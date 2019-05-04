Evlatlık olarak verilmişti! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı

Evlatlık olan her çocuk günün birinde biyolojik annesi ve babasını aramak için kollarını sıvar. Gerçek annesi ve babasını bulmak için yaptıkları her ne kadar zor bir süreç olsa da evlatlık olan kişi için gerçek ailesini bulmak bazen dünyanın en önemli şeylerden biri olabilir. Steven Carter JR. adındaki bu vatandaş için de durum aynı. Soy ağacını, gördüğü ilginç habere kadar hiç araştırmamış olan Steven Carter'ın hikayesi tam olarak burada başlıyor. Aslında doğum sertifakasına baktığında işin içinde bir gariplik olduğunu hissediyordu fakat araştırmak için hiçbir çaba sarf etmemişti. Tıbbı yazılım satıcısı olan Steven Carter, 2011 yılında bir gün hayatını değiştiren bir haberle karşılaşıyor. 23 YIL YALAN İÇİNDE YAŞAMIŞ! Haberde Atlanta'da asıl adı Carlina White olan bir kızın 19 günlükken hastaneden, hemşire kıllığındaki Ann Pettaway tarafından kaçırıldığı yazıyor. Carlina White, onu kaçıran kişinin verdiği isim: Nejdra Nance olarak, biyolojik annesi ve babasından 72 km'lik uzaklıkta yaşıyordu.

23 yıl sonra sağlık sigortasıyla ilgili sorun sayesinde tüm gerçekleri öğrenen kız onu kaçıran Ann Pettaway ile yüzleşiyor ve gerçek ailesine kavuşuyordu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti 5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala... Muz kabuğunu yüzüne sürdü internet çıldırdı! İşte nedeni

KADIN 12 YIL HAPİS CEZASI ALDI! 2012 yılında işlediği suçu itiraf eden ve yetkililere teslim olan Ann Pettway, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. KENDİ HİKAYESİNİ MERAK ETMEYE BAŞLAYINCA... Carlina'nın hikayesini okuduktan sonra aydınlanma yaşayan Steve Carter aklını karıştıran kendi var oluşunun arkasındaki sırları bir bir araştırmaya başlamıştı tek bildiği ise 1977 yılında adının Tenzin Amea olduğu ve genç yaşta evlatlık verildiğiydi. Üvey babası Steve Carter Sr. O dönemde Hawaii’de askeriyede çalışıyordu. Eşiyle tek hayali ise bir çocuk sahibi olmaktı fakat ne kadar yöntem denedilerse sonuç hep hüsrandı. Bu yüzden onlar da evlat edinmeye karar verdi. Baba Steve ve eşi Pat 3 buçuk yaşındaki Steve’i evlat edindiler ve tahmin ettiğiniz gibi baba çocuğa kendi adını verdi. Hawaii’li birine hiç benzemeyen Steve diğer çocuklardan fazla dikkat çekiyordu. Bir kere beyaz tenli, sarışın ve renkli gözlüydü. Yani biyolojik annesi ve babasının Hawaii’li olması imkansız gibi geldi. Onu evlatlık alan aile Steve’e çok iyi baktı. Eğitiminden, normal yaşantısına kadar hiçbir şeyi eksik etmediler. Belki neden budur belki de başka bir şey minik Steve hiçbir zaman öz ailesini aramak için bir çabada bulunmamıştı ta ki Carlina White haberine kadar.

SOYUNU ARAŞTIRMAYA BAŞLADI... Steven'ın biyolojik babasının Hawaii'li olduğuna inanılıyordu. Doğum sertifikası doğumundan bir yıl son verilmiş. Neyse ki, Steven büyüdüğü zaman, DNA testi ve genetik teknoloji nihayet gelişti. Steven evlenmişti ve ailesi, ona Noel için bir DNA test kiti verdiğinde 30'lu yaşlarındaydı.

Sonuçları almak, geçmişinin gizemini keşfetmeye doğru onu yönlendirecek ilk parçaydı. Öğrenebildiği ilk şey İskandinav köklerine sahip olmasıydı. Sisteme doğum tarihine girdi ve Hawaii’deki insanları arayarak aramayı daralttı. Doğum adını aradı ve sayfayı taradığında gördüklerine inanamadı. Doğum adını (olduğunu düşündüğü adı) bulamadı ancak Marx Panama Moriarty-Barnes adında birini buldu. Bu çocuk 1977'den beri kayıptı.

Bu küçük çocuğun davasının detayları Steven'ın yetimhaneye gelmesiyle mükemmel bir şekilde uyuşuyordu. Küçük çocuğun 30 yıl sonra nasıl göründüğüne dair çizilen robot çizimini görünce Steven'ın neredeyse kalbi duruyordu. Steven hemen Hawaii'deki Honolulu Emniyet Müdürlüğünü, Marx isimli kayıp kişinin detaylarını doğrulamak için aradı. Polis, Steven otuz yıl sonra aramasına rağmen DNA testi yaptı. Sonuçlar için sekiz ay beklemek zorunda kaldı.