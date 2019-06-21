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Evlenmeden önce bu soruları sormazsanız yandınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Evlenmek birçok kişinin hayalini süslese de evlenmeden önce herkesi bir korku sarıyor. Eğer sizin de kafanızda onlarca soru dönüp duruyorsa bir yerden sormaya başlamalısınız...

Evlenmeden önce bu soruları sormazsanız yandınız!

Evlilik birçok kişinin hayatının en önemli kararı. Elbette tüm hayat düzenini değiştiren ve sorumlulukları arttıran bir durum. Bu yüzden evlenme kararını almak, birine “Benimle evlenir misin?” ya da “Evet!” demek göründüğü kadar kolay değil. Birlikte olduğunuz kişiyi çok sevip ona çok güvenseniz de iş birlikte bir hayat kurmaya gelince yepyeni sorunlar çıkıyor ortaya. Peki, tüm bunları beraber atlatabilecek misiniz? İşte evleneceğiniz kişiye evlenmeden önce mutlaka sormanız ve net cevaplar almanız gereken sorular…

1. “Çocuklarımız olacak mı? Eğer olursa onların bakımından eşit oranda sorumlu olacak mıyız?”

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Birçok kişi ne yazık ki çocuk bakmanın yalnızca kadınların görevi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bu soru en çok kadınların evlenecekleri erkeğe sorması gereken kritik sorulardan biri olarak ortaya çıkıyor. Evleneceğiniz kişi gelecekte çocuk sahibi olmak istiyor mu? İstiyorsa bu konuyla ilgili ne gibi planları var. Çocuk bakımının tek bir tarafın görevi olduğunu mu düşünüyor yoksa bu konuda eşlerin eşit sorumlulukları olduğunu mu? En önemlisi ikinizin fikirleri uyuşuyor mu?

2. “Kuracağımız yeni hayatın gider ve gelir dengesi nasıl olacak?”

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Çiftlerin evlendikten sonra en çok problem yaşadığı konulardan biri de para. “Bizim aramızda paranın lafı olmaz” demeyin. Çünkü birçok çift evlenmeden önce kendi parasını kendi yönetirken evlendikten sonra hem paranın paylaşılması, hem de bu harcamalarıyla ilgili bilgi verme konusunda sıkıntı yaşıyor. Ortak bir yaşamın giderleri ortak bir şekilde karşılansa da bu dengeyi ve düzeni sağlamak oldukça zor oluyor. Evlenmeden önce para konusunda sıkıntı yaşamasanız da evlendikten sonra yaşama olasılığınız oldukça yüksek.

3. “Ailen yaşlandığında onlara nasıl bir destek sağlamak istiyorsun?”

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Bu oldukça riskli ama aynı zamanda herkesin de merak ettiği bir soru. “Eşimin ailesiyle yaşamam gerekecek mi? Yaşlandıklarında onlar bizimle yaşayacaklar mı? Finansal konularda onlara ne kadar destek olacak?” gibi sorular genellikle sorulmuyor. Ancak o an geldiğinde daha önce konuşulmadığı için büyük problemlere yol açıyor. Bu konuyu açık açık konuşup iki tarafın da fikrini söylemesinde yanlış bir şey yok. bu soruyu sormanız bu konu hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olduğunuz anlamına gelmez.

4. “Benim eski ilişkilerim senin için sorun olacak mı? Senin eski ilişkilerin ileride karşımıza çıkacak mı”

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Çiftler genelde birbirlerinin geçmişleriyle ilgili konuşmayı reddediyorlar. Ancak evleneceğiniz kişinin sizin eski ilişkilerinizle ilgili ne düşündüğünü ve onun eskiden hayatında olan kişilerle bağını tamamen koparıp koparmadığını öğrenmelisiniz. Bu konuşmayı sevgi dolu ve anlayışlı bir şekilde yaparsanız ilişkinize evlilik öncesi çok fazla şey katacak ve ilişkinizi daha olgun hale getirecektir. Ayrıca evlilik öncesi en ufak bir soru işareti varsa o da tamamen yok olacaktır.

5. “Dinle ilgili konulara nasıl yaklaşıyorsun? Hayatımızı birleştirdikten sonra dini bayramları ve gelenekleri sürdürecek miyiz?”

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Birçok çift, özellikle uzun bir ilişkisi olan çiftler birbirlerinin dini görüşlerini ve dine bakış açılarını az çok bilir. Ancak bazen bu konu havada kalır ve bazı detaylara ne tepki vereceğini tahmin etmek zordur. Böyle durumlarda bir aile olduktan sonra dini gelenekleri ve dini bayramları nasıl yaşayacağınızı, eğer farklı fikirlerdeyseniz bu durumu nasıl yürüteceğinizi mutlaka konuşmalısınız. Özellikle ülkemizde evlenen çiftler ve aileleri için din konusu oldukça kritik önem taşıyor.

6. “Benim bilmediğim büyük bir borcun var mı?”

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Bu soru parayla ilgili olduğu kadar güvenle de ilgilidir. Eğer eşinizin büyük bir borcu varsa bunu bilmeniz büyük önem taşır çünkü ileride bu borç sizi ve hayatınızı da etkileyecektir.

7. “Birbirimize kişisel alan tanıyacak mıyız?”

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Çift olmak ya da evlenmek sürekli birlikte olmak ve her şeyi birlikte yapmak anlamına gelmez. Her bireyin kişisel zamana ve kendi kendine vakit geçirmeye vakti vardır. Eğer evleneceğiniz kişi bu konuda sizden farklı düşünüyorsa evlendikten sonra bu büyük bir soruna dönüşebilir. Evleneceğiniz kişi hobilerin, arkadaşların ve diğer tüm aktivitelerin paylaşılmasını mı istiyor yoksa herkesin kendine özel anlarının da olabileceğini mi düşünüyor?

8. “Benimle ilgili sevdiğin ve sevmediğin şeyler neler?”

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Bu soru oldukça klişe gelebilir ama aynı zamanda bu soruya birçok kişi dürüstçe yanıt vermez. Ancak hiç kimse mükemmel değildir. Birbirlerini kusurlarıyla seven çiftler eğer hoşlarına gitmeyen davranışları birbirlerine açıkça söyleyebilirlerse ileride yaşanacak yanlış anlamaları ve problemleri engellemiş olurlar. Bu soruyu da açık bir şekilde sormak ve dürüst cevaplar almak evlilik öncesi oldukça önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
ilişkiler evlilik düğün kadın-erkek

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