Evlenmeden önce bu soruları sormazsanız yandınız!

Evlilik birçok kişinin hayatının en önemli kararı. Elbette tüm hayat düzenini değiştiren ve sorumlulukları arttıran bir durum. Bu yüzden evlenme kararını almak, birine “Benimle evlenir misin?” ya da “Evet!” demek göründüğü kadar kolay değil. Birlikte olduğunuz kişiyi çok sevip ona çok güvenseniz de iş birlikte bir hayat kurmaya gelince yepyeni sorunlar çıkıyor ortaya. Peki, tüm bunları beraber atlatabilecek misiniz? İşte evleneceğiniz kişiye evlenmeden önce mutlaka sormanız ve net cevaplar almanız gereken sorular… 1. “Çocuklarımız olacak mı? Eğer olursa onların bakımından eşit oranda sorumlu olacak mıyız?” Birçok kişi ne yazık ki çocuk bakmanın yalnızca kadınların görevi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bu soru en çok kadınların evlenecekleri erkeğe sorması gereken kritik sorulardan biri olarak ortaya çıkıyor. Evleneceğiniz kişi gelecekte çocuk sahibi olmak istiyor mu? İstiyorsa bu konuyla ilgili ne gibi planları var. Çocuk bakımının tek bir tarafın görevi olduğunu mu düşünüyor yoksa bu konuda eşlerin eşit sorumlulukları olduğunu mu? En önemlisi ikinizin fikirleri uyuşuyor mu? 2. “Kuracağımız yeni hayatın gider ve gelir dengesi nasıl olacak?” Çiftlerin evlendikten sonra en çok problem yaşadığı konulardan biri de para. “Bizim aramızda paranın lafı olmaz” demeyin. Çünkü birçok çift evlenmeden önce kendi parasını kendi yönetirken evlendikten sonra hem paranın paylaşılması, hem de bu harcamalarıyla ilgili bilgi verme konusunda sıkıntı yaşıyor. Ortak bir yaşamın giderleri ortak bir şekilde karşılansa da bu dengeyi ve düzeni sağlamak oldukça zor oluyor. Evlenmeden önce para konusunda sıkıntı yaşamasanız da evlendikten sonra yaşama olasılığınız oldukça yüksek.

3. “Ailen yaşlandığında onlara nasıl bir destek sağlamak istiyorsun?” Bu oldukça riskli ama aynı zamanda herkesin de merak ettiği bir soru. “Eşimin ailesiyle yaşamam gerekecek mi? Yaşlandıklarında onlar bizimle yaşayacaklar mı? Finansal konularda onlara ne kadar destek olacak?” gibi sorular genellikle sorulmuyor. Ancak o an geldiğinde daha önce konuşulmadığı için büyük problemlere yol açıyor. Bu konuyu açık açık konuşup iki tarafın da fikrini söylemesinde yanlış bir şey yok. bu soruyu sormanız bu konu hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olduğunuz anlamına gelmez. 4. “Benim eski ilişkilerim senin için sorun olacak mı? Senin eski ilişkilerin ileride karşımıza çıkacak mı” Çiftler genelde birbirlerinin geçmişleriyle ilgili konuşmayı reddediyorlar. Ancak evleneceğiniz kişinin sizin eski ilişkilerinizle ilgili ne düşündüğünü ve onun eskiden hayatında olan kişilerle bağını tamamen koparıp koparmadığını öğrenmelisiniz. Bu konuşmayı sevgi dolu ve anlayışlı bir şekilde yaparsanız ilişkinize evlilik öncesi çok fazla şey katacak ve ilişkinizi daha olgun hale getirecektir. Ayrıca evlilik öncesi en ufak bir soru işareti varsa o da tamamen yok olacaktır. 5. “Dinle ilgili konulara nasıl yaklaşıyorsun? Hayatımızı birleştirdikten sonra dini bayramları ve gelenekleri sürdürecek miyiz?” Birçok çift, özellikle uzun bir ilişkisi olan çiftler birbirlerinin dini görüşlerini ve dine bakış açılarını az çok bilir. Ancak bazen bu konu havada kalır ve bazı detaylara ne tepki vereceğini tahmin etmek zordur. Böyle durumlarda bir aile olduktan sonra dini gelenekleri ve dini bayramları nasıl yaşayacağınızı, eğer farklı fikirlerdeyseniz bu durumu nasıl yürüteceğinizi mutlaka konuşmalısınız. Özellikle ülkemizde evlenen çiftler ve aileleri için din konusu oldukça kritik önem taşıyor.