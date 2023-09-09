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  4. Evlenmeleri bekleniyordu! Yemin'in aşıkları Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan üzen haber geldi

Evlenmeleri bekleniyordu! Yemin'in aşıkları Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan üzen haber geldi

09.09.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemin dizisinde tanışıp aşık olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız çifti ayrılıklarının ardından yeniden bir araya gelerek sevenlerini mutlu etmişti. Dizi dünyasının gözde çiftinden üzen haber geldi. Özge Yağız ile Gökberk Demirci bir kez daha ayrıldı.

Yemin dizisinde canlandırdıkları Emir ve Reyyan karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız çiftinin dizi aşkı gerçek olmuştu. Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra bir süre birlikteliklerine devam edip sonra ayrılan Gökberk Demirci ve Özge Yağız çifti ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Özge Yağız 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her yerde el ele, göz göze olan çiftin beraberliğiyle ilgili herkes evlilik haberi beklerken ayrılık haberi geldi. İlişkilerine ikinci kez şans veren iki başarılı oyuncu bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Özge Yağız 2

Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı “Safir” dizisinin çekimleri sebebiyle Kapadokya‘da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu “Üç Kız Kardeş” nedeniyle Ayvalık’ta bulunuyor.

Özge Yağız 3

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