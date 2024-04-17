Herkes evlenmesini beklerken ayrılmıştı! Aras Bulut İynemli Buse Meral ile aşk yaşıyor

Evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncu aşk orucunu bozdu. 2022 yılının sonunda Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre sonra ünlü bir oyuncu girdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ve Aras Bulut İynemli Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtı. Aşka dair henüz başka bir detay ya da açıklama ise bulunmuyor.

Bige Önal geçtiğimiz gün eski aşkına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o."







