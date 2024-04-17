MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes evlenmesini beklerken ayrılmıştı! Aras Bulut İynemli Buse Meral ile aşk yaşıyor

Herkes evlenmesini beklerken ayrılmıştı! Aras Bulut İynemli Buse Meral ile aşk yaşıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.04.2024 07:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bige Önal ile uzun süren birlikteliği sona eren Aras Bulut İynemli iddialara göre yeni aşka yelken açtı. Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ve Aras Bulut'un yeni aşka yelken açtığı gündem oldu.

Herkes evlenmesini beklerken ayrılmıştı! Aras Bulut İynemli Buse Meral ile aşk yaşıyor

Evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncu aşk orucunu bozdu. 2022 yılının sonunda Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre sonra ünlü bir oyuncu girdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ve Aras Bulut İynemli Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtı. Aşka dair henüz başka bir detay ya da açıklama ise bulunmuyor.

img-7352

Bige Önal geçtiğimiz gün eski aşkına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Canlı yayında elbisesi koptu! İzleyenler ne yapacağını bilemedi Canlı yayında elbisesi koptu! İzleyenler ne yapacağını bilemedi

"Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o."


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması! İlişkiyi itiraf edip...Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması! İlişkiyi itiraf edip...
Kızıl Goncalar dizisine 'Savcı' geliyor!Kızıl Goncalar dizisine 'Savcı' geliyor!
Canlı yayında elbisesi koptu! İzleyenler ne yapacağını bilemediCanlı yayında elbisesi koptu! İzleyenler ne yapacağını bilemedi
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli aras bulut iynemli sevgilisi Oyuncu aras bulut
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 3 dakikada geri döndüler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 3 dakikada geri döndüler

Ali Koç skandalı canlı yayında açıkladı! "Bir TFF yöneticisi o kulübü aramış ve..."

Ali Koç skandalı canlı yayında açıkladı! "Bir TFF yöneticisi o kulübü aramış ve..."

İlk sıranın sahibi Süper Lig'den! Dünyanın en korkutucu stadını seçtiler

İlk sıranın sahibi Süper Lig'den! Dünyanın en korkutucu stadını seçtiler

Herkes merakla bekliyordu! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu

Herkes merakla bekliyordu! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.