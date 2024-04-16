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Şarkıcı Katy Perry’nin canlı yayında elbisesi koptu! İzleyenler ne yapacağını bilemedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 17:23
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Şarkıcı Katy Perry, American Idol programının canlı yayınında bir kıyafet kazası yaşadı. Ünlü şarkıcının elbisesi ansızın kopunca masanın altına girdi. İzleyenler şaşkınlığını gizlemezken o anlar sosyal medyada viral oldu.

Amerikalı pop yıldızı Katy Perry'nin James Brown'ın "It's a Man's Man's Man's World" şarkısını söyledikten sonra elbisesi yırtıldı.

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Programın sunucusu Ryan Seacrest, Perry'nin elbisesi mücadele ettiğini fark edince, "Katy, kendine zarar verme!" diye uyardı. Perry ise, "Bu şarkı elbisemi patlattı" şeklinde bağırdı.

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"ÇOK GÜLDÜM"

Katy Pery o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma ise 'Üstüm kırıldı' notunu düştü. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

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Şarkıcıya, "Teneke adam gibi giyinmektense normal kıyafetler giyin", "Çok güldüm", "Bu nasıl kıyafet ya" gibi yorumlar yapıldı.

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