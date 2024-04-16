Şarkıcı Katy Perry’nin canlı yayında elbisesi koptu! İzleyenler ne yapacağını bilemedi

Amerikalı pop yıldızı Katy Perry'nin James Brown'ın "It's a Man's Man's Man's World" şarkısını söyledikten sonra elbisesi yırtıldı.

Programın sunucusu Ryan Seacrest, Perry'nin elbisesi mücadele ettiğini fark edince, "Katy, kendine zarar verme!" diye uyardı. Perry ise, "Bu şarkı elbisemi patlattı" şeklinde bağırdı.

"ÇOK GÜLDÜM"

Katy Pery o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma ise 'Üstüm kırıldı' notunu düştü. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcıya, "Teneke adam gibi giyinmektense normal kıyafetler giyin", "Çok güldüm", "Bu nasıl kıyafet ya" gibi yorumlar yapıldı.









