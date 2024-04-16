ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! 17 - 23 Nisan 2024 Şok Haftanın İndirimleri

ŞOK'ta bu hafta yok yok! Hoover marka çamaşır ve kurutma makinesinden gamerlar için bilgisayar aksesuarlarına pek çok ürünün yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Aradığınız ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak için acele edin, işte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde uygun fiyatlar

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 114 TL

Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 66 TL

Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 79,90 TL

Mis Bitkisel Yağlı Krema %20 Yağlı 12,25 TL

Mis 1,8% Yağlı Yoğurt 59 TL

Mis Pastörize Günlük Süt 27,50 TL

İçim Labne 63,90 TL

Becel Zeytinyağlı Kase Margarin 24 TL

Lio Çizik Yeşil Zeytin 59,50 TL

Mis Puding Çikolatalı/Çilekli/Muzlu 6,50 TL

Mis Çilekli/Muzlu/Kakaolu/Çikolatalı/Ballı Süt 7,75 TL

Mis Bisküvili/Çilekli/Muzlu/Orman Meyveli Büyüme Küpü 24,50 TL

Kiri Kekikli Taze Peynir 39,90 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 41,75 TL

Danone Hüpper Yoğurt Çilek Aromalı 13,50 TL

Sek Çikolatalı Pastörize Süt 12,95 TL

Danone Disney Çıtırdat Yoğurt 15,90 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 25 TL

Uno Anadolu Gurme Hamburger 49,95 TL

Superfresh Pizza Tost/Cheddarlı Pizza Tost 39,90 TL

Taşkale Tahin 69,90 TL

Deren Earl Grey Demlik Poşet 24,90 TL

Beypazarı Maden Suyu C Limon Aromalı 35 TL

Banvit/Keskinoğlu/ Gedik Piliç Schnitzel 49,50 TL

Banvit/Keskinoğlu/Gedik Piliç Nugget 35,50 TL

Fuse Tea Çilek-Kavun 35 TL

Çerezos Ultra

Peynir Soğan 100 g Patos 19,90 TL

Bisto Damla Kurabiye Çeşitleri 39,90 TL

Biscolata Mood Sütlü Çikolatalı 25,75 TL

Eti Burçak Bitter Çikolatalı 17,50 TL

Eti Canga Bitter 9,95 TL

Kinder Bueno White 22,90 TL

Vernel&Yumoş&Bingo yumuşatıcıların fiyatları en dipte

Mon Amour French Manikür Set 69,90 TL

Mon Amour Roll On Lipgloss 42,90 TL

Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi 68,90 TL

Neutrogena Yüz Temizleme Köpüğü 68,90 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 70,50 TL

Pantene Saç Kremi Onarıcı Bakım 70,50 TL

Lionesse Tırnak Törpüsü 18,75 TL

Lionesse Cımbız/ Tırnak Makası 22,25 TL

Ponzalı Ayak Törpüsü 55,90 TL

Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi 59,90 TL

Emotion Deodorant 73 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 379 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 399 TL

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 349 TL

Colgate Çocuk Diş Macunu 37,45 TL

Colgate Çocuk Diş Fırçası 38,45 TL

Simli Çocuk Saç Fırçası 55,90 TL

Çantalı Toka Set 45 TL

Peros Sıvı Bakım Deterjanı Siyahlar/ Renkliler/Yünlü ve Narinler 99,50 TL

Cif Krem Fırsat Paketi 2’li Bulaşık Sünger Hediyeli 89,90 TL

Yumoş Extra Yumuşatıcı Lilyum/Orkide/Şakayık/Sakura 93,50 TL

Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü/Relax 67,50 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 82 TL

Vernel Max Yumuşatıcı Taze Gül/Lavanta 69,50 TL

Bebeğinizin ihtiyacı olan ürünler burada

Bebeland Bebek Bezi 210 TL

Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 39,90 TL

Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 57,90 TL

Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 55,90 TL

Bebeland Sensitive Islak Bebek Havlu 24 TL

Bebeland Lisanslı Çocuk Köpük Sabun 44,50 TL

Bebeland Lisanslı Bebek Şampuanı 42,50 TL

Naturbes Multivitamin&Multimineral Şurubu 91,90 TL

Naturbes Daily Balık Yağı Çocuklar İçin 134,90 TL

Wee Baby 2’li PP Biberon Seti 105 TL

Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı Seti 42,50 TL

Wee Baby 2'li Damaklı Emzik 99 TL

Wee Baby Saplı Emzik Kutusu Çeşitleri 32,50 TL

Wee Baby Yuvarlak Desenli Emzik Askısı 32,50 TL

Wee Baby Silikon Diş Kaşıyıcı Çeşitleri 32,50 TL

Bebsi Pipetli Bardak 99,90 TL

Bebsi Silikon Meyve Süzgeci 46,50 TL

Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 48,90 TL

Dalin Bebek Şampuanı 79,90 TL

Dalin Kolay Tarama Spreyi 59,90 TL

Johnson's Bebe Yağ 62,90 TL

Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 24,40 TL

Duru Granül Sabun Klasik 131,90 TL

Bebelac Gold Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 339 TL

Gamerları böyle alalım, bilgisayar aksesuarlarında indirimler var

RMX-G7 Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL

KB-R63 Stage Oyuncu Klavyesi 679 TL

MP-20 X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 159 TL

Miracle M2 Oyuncu Mouse 359 TL

TWS Mikrofonlu Kulaklık HY-TWS35 329 TL

Çocuk Terlik Aksesuarlı 99,95 TL

My Bottle Metal Matara (750 ml) 179 TL

My Bottle Metal Matara (500 ml) 149 TL

The Bottle Kılıflı Geyikli Matara 99 TL

The Bottle Lux Tavşan Matara 129 TL

The Bottle Büyük Figürlü Matara 129 TL

Yuvarlak Orta Boy Kumbara 29,95 TL

Rakamlı Boyama Tuval Set 99 TL

Sihirli Tahta Etkinlik Tahtası 249 TL

Bienwood Ahşap Minderli 2’li Plastik Çekmeceli Raf 599 TL

RC Pickup Truck Spray Fonksiyonlu 499 TL

Plastik Top 50’li 79,95 TL

Rakamlı Yer Karosu 169 TL

Pixel 3D Bloklar 99,95 TL

Master Çalışma Masası 799 TL

Boncuklu Takı Seti Çeşitleri 119 TL

Çantalı Deniz Kabuğu Evim 129 TL

Sık Fırlat Sevimli Figürler 99,95 TL

İlk Trenim 199 TL

Midilli At 399 TL

Power Traktör Pedallı 1299 TL

Metal Çek Bırak Suv Arabalar 79,95 TL

Metal Fırlatıcılı Monster Truck 79,95 TL

Araba ve Hayvan Arkadaşı 149 TL

HotWheels Dokuzlu Arabalar 499 TL

Barbie 4’lü Oyun Hamuru 59,95 TL

Barbie Doktor Seti 399 TL

Lisanslı Dev Sürpriz Yumurta 79,95 TL

Bebeğinizin ve çocuğunuzun ihtiyacı olacak ürünlere bakmadan geçmeyin

Bebek Nevresim Seti 199 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL

Bebek Yorganı 145 TL

Bebek Yastığı 49,95 TL

Bebek Yastık Kılıfı 2’li 49,95 TL

Bebek Kundak Banyo Havlusu 159 TL

Bebek Müslin Panço 119 TL

Ağız Silme Bezi 4’lü 44,95 TL

Katlanır Çocuk Küveti 299 TL

2’li Çocuk Çorabı 49,95 TL

2’li Bebek Çorabı 39,95 TL

Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL

Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL

Pilsan Mini Arabalar 6’lı 99,95 TL

Sevimli Ördek Kule 99,95 TL

GoKidy Ksilifonlu Bul-Tak Araba 249 TL

Mama Sandalyesi Çeşitleri 399 TL

Peşin fiyatına 6 taksitle alma şansını kaçırmayın

Ahşap Çatılı Saray Beşik 2499 TL

Elyesa Ahşap Bebek Beşiği 3799 TL

Ahşap Mdf Bebek Aktivite Oyuncağı 359 TL

Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL

Ahşap Hamak 999 TL

Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı Gri 969 TL

Çocuk Oyun Çadırı 399 TL

Çocuk Sandalyesi 349 TL

Şifon Tül Cibinlik Pembe/Gri 979 TL

Montesori Ev Yatak 3999 TL

Doğal Amedan Sepet Yatak 2699 TL

Yatak Yan Koruma Örgüsü 599 TL

Çocuk Aktivite Masası1 Sandalyeli 699 TL

Sevimli Beşik Prenses/Sevimli Dostlar Uyku Setli 1999 TL

Hoover çamaşır ve kurutma makinelerindeki indirimleri kaçırmayın

Hoover NDPEH 10A2TCBEXSS 10 Kg Kurutma Makinesi 16699 TL

Hoover NDPH11A2TCBEXS-17 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17999 TL

Hoover HLE H9A2DCER-17 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 15999 TL

Hoover H3DPS21076TB6-17 10/7KG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 17999 TL

Hoover H3W 2102DE/1-17 10 Kg Çamaşır Makinesi 11699 TL

Hoover H3WPS4116TMB5-17 11 KG Çamaşır Makinesi 15599 TL

Hoover H7W 610MBC-S Wi-fi 10 KG Çamaşır Makinesi 20999 TL

Hoover HLE C10DG-17 10 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 11999 TL

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