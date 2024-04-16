ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! 17 - 23 Nisan 2024 Şok Haftanın İndirimleri

ŞOK'ta bu hafta yok yok! Hoover marka çamaşır ve kurutma makinesinden gamerlar için bilgisayar aksesuarlarına pek çok ürünün yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Aradığınız ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak için acele edin, işte detaylar!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Gıda ürünlerinde uygun fiyatlar
- Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 114 TL
- Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 66 TL
- Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 79,90 TL
- Mis Bitkisel Yağlı Krema %20 Yağlı 12,25 TL
- Mis 1,8% Yağlı Yoğurt 59 TL
- Mis Pastörize Günlük Süt 27,50 TL
- İçim Labne 63,90 TL
- Becel Zeytinyağlı Kase Margarin 24 TL
- Lio Çizik Yeşil Zeytin 59,50 TL
- Mis Puding Çikolatalı/Çilekli/Muzlu 6,50 TL
- Mis Çilekli/Muzlu/Kakaolu/Çikolatalı/Ballı Süt 7,75 TL
- Mis Bisküvili/Çilekli/Muzlu/Orman Meyveli Büyüme Küpü 24,50 TL
- Kiri Kekikli Taze Peynir 39,90 TL
- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 41,75 TL
- Danone Hüpper Yoğurt Çilek Aromalı 13,50 TL
- Sek Çikolatalı Pastörize Süt 12,95 TL
- Danone Disney Çıtırdat Yoğurt 15,90 TL
- Barilla Makarna Çeşitleri 25 TL
- Uno Anadolu Gurme Hamburger 49,95 TL
- Superfresh Pizza Tost/Cheddarlı Pizza Tost 39,90 TL
- Taşkale Tahin 69,90 TL
- Deren Earl Grey Demlik Poşet 24,90 TL
- Beypazarı Maden Suyu C Limon Aromalı 35 TL
- Banvit/Keskinoğlu/ Gedik Piliç Schnitzel 49,50 TL
- Banvit/Keskinoğlu/Gedik Piliç Nugget 35,50 TL
- Fuse Tea Çilek-Kavun 35 TL
- Çerezos Ultra
- Peynir Soğan 100 g Patos 19,90 TL
- Bisto Damla Kurabiye Çeşitleri 39,90 TL
- Biscolata Mood Sütlü Çikolatalı 25,75 TL
- Eti Burçak Bitter Çikolatalı 17,50 TL
- Eti Canga Bitter 9,95 TL
- Kinder Bueno White 22,90 TL
Vernel&Yumoş&Bingo yumuşatıcıların fiyatları en dipte
- Mon Amour French Manikür Set 69,90 TL
- Mon Amour Roll On Lipgloss 42,90 TL
- Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi 68,90 TL
- Neutrogena Yüz Temizleme Köpüğü 68,90 TL
- Pantene Şampuan Çeşitleri 70,50 TL
- Pantene Saç Kremi Onarıcı Bakım 70,50 TL
- Lionesse Tırnak Törpüsü 18,75 TL
- Lionesse Cımbız/ Tırnak Makası 22,25 TL
- Ponzalı Ayak Törpüsü 55,90 TL
- Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi 59,90 TL
- Emotion Deodorant 73 TL
- Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 379 TL
- Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 399 TL
- Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 349 TL
- Colgate Çocuk Diş Macunu 37,45 TL
- Colgate Çocuk Diş Fırçası 38,45 TL
- Simli Çocuk Saç Fırçası 55,90 TL
- Çantalı Toka Set 45 TL
- Peros Sıvı Bakım Deterjanı Siyahlar/ Renkliler/Yünlü ve Narinler 99,50 TL
- Cif Krem Fırsat Paketi 2’li Bulaşık Sünger Hediyeli 89,90 TL
- Yumoş Extra Yumuşatıcı Lilyum/Orkide/Şakayık/Sakura 93,50 TL
- Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü/Relax 67,50 TL
- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 82 TL
- Vernel Max Yumuşatıcı Taze Gül/Lavanta 69,50 TL
Bebeğinizin ihtiyacı olan ürünler burada
- Bebeland Bebek Bezi 210 TL
- Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 39,90 TL
- Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 57,90 TL
- Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 55,90 TL
- Bebeland Sensitive Islak Bebek Havlu 24 TL
- Bebeland Lisanslı Çocuk Köpük Sabun 44,50 TL
- Bebeland Lisanslı Bebek Şampuanı 42,50 TL
- Naturbes Multivitamin&Multimineral Şurubu 91,90 TL
- Naturbes Daily Balık Yağı Çocuklar İçin 134,90 TL
- Wee Baby 2’li PP Biberon Seti 105 TL
- Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı Seti 42,50 TL
- Wee Baby 2'li Damaklı Emzik 99 TL
- Wee Baby Saplı Emzik Kutusu Çeşitleri 32,50 TL
- Wee Baby Yuvarlak Desenli Emzik Askısı 32,50 TL
- Wee Baby Silikon Diş Kaşıyıcı Çeşitleri 32,50 TL
- Bebsi Pipetli Bardak 99,90 TL
- Bebsi Silikon Meyve Süzgeci 46,50 TL
- Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 48,90 TL
- Dalin Bebek Şampuanı 79,90 TL
- Dalin Kolay Tarama Spreyi 59,90 TL
- Johnson's Bebe Yağ 62,90 TL
- Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 24,40 TL
- Duru Granül Sabun Klasik 131,90 TL
- Bebelac Gold Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 339 TL
Gamerları böyle alalım, bilgisayar aksesuarlarında indirimler var
- RMX-G7 Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL
- KB-R63 Stage Oyuncu Klavyesi 679 TL
- MP-20 X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 159 TL
- Miracle M2 Oyuncu Mouse 359 TL
- TWS Mikrofonlu Kulaklık HY-TWS35 329 TL
- Çocuk Terlik Aksesuarlı 99,95 TL
- My Bottle Metal Matara (750 ml) 179 TL
- My Bottle Metal Matara (500 ml) 149 TL
- The Bottle Kılıflı Geyikli Matara 99 TL
- The Bottle Lux Tavşan Matara 129 TL
- The Bottle Büyük Figürlü Matara 129 TL
- Yuvarlak Orta Boy Kumbara 29,95 TL
- Rakamlı Boyama Tuval Set 99 TL
- Sihirli Tahta Etkinlik Tahtası 249 TL
- Bienwood Ahşap Minderli 2’li Plastik Çekmeceli Raf 599 TL
- RC Pickup Truck Spray Fonksiyonlu 499 TL
- Plastik Top 50’li 79,95 TL
- Rakamlı Yer Karosu 169 TL
- Pixel 3D Bloklar 99,95 TL
- Master Çalışma Masası 799 TL
- Boncuklu Takı Seti Çeşitleri 119 TL
- Çantalı Deniz Kabuğu Evim 129 TL
- Sık Fırlat Sevimli Figürler 99,95 TL
- İlk Trenim 199 TL
- Midilli At 399 TL
- Power Traktör Pedallı 1299 TL
- Metal Çek Bırak Suv Arabalar 79,95 TL
- Metal Fırlatıcılı Monster Truck 79,95 TL
- Araba ve Hayvan Arkadaşı 149 TL
- HotWheels Dokuzlu Arabalar 499 TL
- Barbie 4’lü Oyun Hamuru 59,95 TL
- Barbie Doktor Seti 399 TL
- Lisanslı Dev Sürpriz Yumurta 79,95 TL
Bebeğinizin ve çocuğunuzun ihtiyacı olacak ürünlere bakmadan geçmeyin
- Bebek Nevresim Seti 199 TL
- Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL
- Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL
- Bebek Yorganı 145 TL
- Bebek Yastığı 49,95 TL
- Bebek Yastık Kılıfı 2’li 49,95 TL
- Bebek Kundak Banyo Havlusu 159 TL
- Bebek Müslin Panço 119 TL
- Ağız Silme Bezi 4’lü 44,95 TL
- Katlanır Çocuk Küveti 299 TL
- 2’li Çocuk Çorabı 49,95 TL
- 2’li Bebek Çorabı 39,95 TL
- Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL
- Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL
- Pilsan Mini Arabalar 6’lı 99,95 TL
- Sevimli Ördek Kule 99,95 TL
- GoKidy Ksilifonlu Bul-Tak Araba 249 TL
- Mama Sandalyesi Çeşitleri 399 TL
Peşin fiyatına 6 taksitle alma şansını kaçırmayın
- Ahşap Çatılı Saray Beşik 2499 TL
- Elyesa Ahşap Bebek Beşiği 3799 TL
- Ahşap Mdf Bebek Aktivite Oyuncağı 359 TL
- Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL
- Ahşap Hamak 999 TL
- Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı Gri 969 TL
- Çocuk Oyun Çadırı 399 TL
- Çocuk Sandalyesi 349 TL
- Şifon Tül Cibinlik Pembe/Gri 979 TL
- Montesori Ev Yatak 3999 TL
- Doğal Amedan Sepet Yatak 2699 TL
- Yatak Yan Koruma Örgüsü 599 TL
- Çocuk Aktivite Masası1 Sandalyeli 699 TL
- Sevimli Beşik Prenses/Sevimli Dostlar Uyku Setli 1999 TL
Hoover çamaşır ve kurutma makinelerindeki indirimleri kaçırmayın
- Hoover NDPEH 10A2TCBEXSS 10 Kg Kurutma Makinesi 16699 TL
- Hoover NDPH11A2TCBEXS-17 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17999 TL
- Hoover HLE H9A2DCER-17 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 15999 TL
- Hoover H3DPS21076TB6-17 10/7KG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 17999 TL
- Hoover H3W 2102DE/1-17 10 Kg Çamaşır Makinesi 11699 TL
- Hoover H3WPS4116TMB5-17 11 KG Çamaşır Makinesi 15599 TL
- Hoover H7W 610MBC-S Wi-fi 10 KG Çamaşır Makinesi 20999 TL
- Hoover HLE C10DG-17 10 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 11999 TL
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