Mynet Trend

Evlerde buzdolabı yokken bunlar kullanılıyordu!

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
SEYAHAT  | 19.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Henüz buzdolabı, derin dondurucu, ambalaj ve saklama malzemelerinin bulunmadığı dönemlerde Karadeniz'de kullanılan ve 'serender' tabir edilen tahıl ve bakliyat ambarları, günümüzde hala kullanılıyor.

Evlerde buzdolabı yokken bunlar kullanılıyordu!

Fare, sincap ve diğer zararlıların ulaşmaması için dört ayak üzerine inşa edilen ve herhangi bir hayvanın erişememesi için ağaç dallarından uzakta olmasına özen gösterilen serenderlere her türlü kuru bakliyat, tahıl ve yiyecek maddeleri saklanabiliyor.
Özel bir mimariye sahip olan serenderler, bütün Karadeniz illerinde yaşayanların ortak Türk kültürünün bir örneğini oluşturmaya devam ediyor.

AW653085_04

Serenderlerin kendileri için çok önemli bir kültüre sahip olduğunu belirten 80 yaşında ki Ayşe Ekiz, “Bizim zamanımızda şimdi ki gibi teknolojik ürünler yoktu ve serenderlere bütün yiyeceklerimizi koyuyorduk. Orada muhafazasını yapıyor ihtiyacımız olduğunda yüksek bir merdivenle çıkarak alıyorduk. Şimdi de yine önemli şeylerimizi saklasak ta artık evlerimizde her türlü saklama dolapları olduğu için eskisi kadar ilgi göstermiyoruz” diye konuştu.

AW653085_02

İHA

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polislerRüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Karadeniz yaylalarının yeni görüntüsü mest etti!Karadeniz yaylalarının yeni görüntüsü mest etti!
En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz serender

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun yaylalarından kartpostallık görüntüler

Karadeniz yaylalarının yeni görüntüsü mest etti!

Bembeyaz travertenleri ile büyüleyen Denizli’ye gideceklere tavsiyeler

En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...

Sanat aşıklarının en az bir kere gitmesi gereken etkinlikler

Sanat aşıklarının en az bir kere gitmesi gereken etkinlikler

137 yıllık tarihi binada en büyülü Kars fotoğrafları!

Kars'ı bir de böyle görün!

Hiçbir yerde göremeyeceğiniz motifleriyle İstanbul’un önemli simgesi: Topkapı Sarayı

Bunları hiçbir yerde göremezsiniz! Bakın ne için kullanılıyordu

Köftesinin tadını bir kez almış birinin vazgeçemediği Tekirdağ’ın birbirinden lezzetli yemekleri

Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.