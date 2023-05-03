Evlerden ırak! Müge Anlı kulağını çekip tahtaya vurdu! Kızının dövüp sokağa attığı yaşlı kadından şoke eden sözler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 85 yaşındaki Döndü Özatay'ın sözleri damga vurdu. Döndü Hanım, ömür boyu bakma sözü aldığı kızına 150 bin TL kaptırıp darp edildiğini söyledi. Kızı tarafından sokağa atılan Döndü Hanım'a ilişkin konuşan Müge Anlı, açıklamalar karşısında şaştı kaldı. Öte yandan evlatlarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Döndü Hanım "Ben onları bırakıp gitmedim, gitseydim ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

Onca emeğinin karşılıksız kaldığını söyleyen yaşlı kadın, "Benim çok zoruma gidiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kızının hem dolandırıp hem de dövüp sokağa attığını belirten Döndü Özata, "Maaş kartımla telefonumu da elimden aldı." dedi.

150 BİN TL'SİNİ KAPTIRDIĞI KIZI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Yazları Karabük Safranbolu'da kışları ise kızında kaldığını ifade eden yaşlı kadın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"27 sene önce kocam öldü. Yalnız kaldım. Biriktirdiğim parayı bankaya koydum. Yazın bahçeye geliyordum, kışın da onun yanına gidiyordum. 'Bana paranı vereceksin' dedi. Ben de bankadan çektim. 'Ölünceye kadar bakmak şartıyla alıyorum' dedi. O da bana böyle baktı."

"2-3 GÜN EKMEK DAHİ YİYEMEDİM"

İddiaya göre kızı ciddi bir şekilde annesini darp etti. Yaşlı kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Vuruyor, eliyle boğazıma sarıldı. Hatta şu parmağı boğazıma geldi. 2-3 gün ekmek dahi yiyemedim"

ANNESİNE "SENİ BALKONDAN ATACAĞIM" DEDİ!

"Kızım evde ağlarsam tepeme geliyor." diyen Döndü Özata gördüğü psikolojik şiddeti ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bana 'Seni öldürmeyince, boğmayınca olmayacak' diyordu. Balkona gittiğimde de beni balkondan atacağını söyledi"

Yaşlı kadın, korkuttuğu için paraları verdiğini söyledi.

HIRKASINA DİKTİĞİ CEPTEKİ PARAYI ALMAK İSTEYİNCE...

Hırkasının içine gizli cep diken yaşlı kadın kızı parayı almak isteyince yaşadıklarını anlattı:

"CEHHENEMİ NERESİ OLURSA ÖLSÜN"

"Cebime 24 bin TL para koydum. Onu alamayınca beni dövdü. Her şeyimi aldı. Evimi de dağıttı... Kızım benim için eşine 'At gitsin bunu. Cehennemi neresi olursa ölsün' dedi."

Canlı yayında hüngür hüngür ağlayan Döndü Özata'nın sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Müge Anlı, yaşlı kadının eşinin üzerine kuma getirmesine rağmen o dönem çocuklarından ayrılmamak için bu duruma razı olduğunu da belirtti.

Belkıs Hanım'ın açıklamalarına dair ekrana verilen VTR sırasında Müge Anlı'nın kulağını çekip tahtaya vurması ise dikkatlerden kaçmadı.

"10 SENE İYİYDİM DE BUGÜN MÜ KÖTÜ OLDUM?"

Canlı yayına bağlanan Belkıs Oral ise iddiaları yalanladı. 6-7 sene önce paraya ihtiyacı olduğunda annesinin kendi isteğiyle 35 bin TL para verdiğini söyleyen Belkıs Hanım, "Pandemi döneminde ona ben baktığım için ve diğer çocuklarına kızdığı için 50 bin TL para verdi. Benim aldığım para belli. 30 bin TL verdi, 35 bin TL verdi, bir de 50 bin TL verdi. Başka bir şey almadım. 10 sene iyiymişim de bugün mü kötü olmuşum ben." ifadelerini kullandı.

Belkıs Hanım, diğer kardeşlerinin annesini sahiplenmediğini ifade etti. 85 yaşındaki annesinden dert yanan Belkıs Hanım şikayetlerini sıraladı.

"Çok konuşurdu, zaten kavgamız da bundan çıktı. 'Anne kokuyorsun, banyo yap' diyordum. Banyo yapmayı istemiyor arkadaş. Sudan korkuyor kadın! Tuvaletini tutamıyor." diyen Belkıs Hanım, darp olayının yaşandığı güne ilişkin "Valizini aldı, çıktı. 'Ben köye gideceğim' dedi. Alışverişe giderken baktım ki orada. Eve götürmeye çalıştım. 'Ben otogara gitmek istiyorum' dedi. Ben de adama 'Madem gitmek istiyor, bırak gitsin. Benim sabrımı mı sınıyor?' dedim. Bıktım artık ben bundan."

"YÜRÜYÜŞÜN BİLE NUMARA SENİN"

Canlı yayına bağlanan Belkıs Hanım suçlamaları reddetti:

"Asla öyle bir şey olmadı. Onu darp etmedim. Ben anneme güller gibi baktım. Darp raporunu istiyorum. Seni ağabeyim ve ablam doldurmuş. Anne yalan söylüyorsun. Kur'an-ı Kerim'i sana da getirsinler bana da getirsinler. Hastaydın neden oğlun gelmedi? Seni ablam para için doldurmuş. Hırkadaki cebi ben diktirdim sana."

Yaşlı kadının "Yalan dolan konuşma. Ben kendim dikerken 'Miraslarını oraya mı dolduracaksın?' dedin. Terbiyesiz!" sözleri üzerine Belkıs Hanım "Annem taş gibi. Onu doldurmuşlar, numara yapıyor. Yürüyüşünü bile tanıyamadım" dedi.

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN SORU

Stüdyoda şaşkınlık sesleri yükselirken Müge Anlı "Anneniz taş gibiyse siz ona niye bakmış oluyorsunuz?" diye sordu.

Belkıs Hanım ise kardeşlerinin annesini doldurduğu iddiasını sürdürdü.

