Evlerinde 250 kedi var!

45 yaşındaki Dita Agusta ve 51 yaşındaki kocası Mohamad Lutfi, bir gün sahiplendireceklerini düşünerek zor durumda kalmış sokak kedilerine kapılarını açtı.
Endonezya'nın Bartı Cava bölgesinde hayatlarını sürdüren çift, şimdi 250 kediyle bir arada yaşıyor. Çift, kedilerin gıda ve sağlık masrafları için bir günde yaklaşık bir milyon Endonezya Rupiahı (425 TL) harcıyor.
Sokaklarda terk edilmiş kedileri görmenin kendisi için çok zor olduğunu dile getiren Agusta evin temiz olduğundan emin olmak içinse günde iki kez temizlik yaptığını belirtti.
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