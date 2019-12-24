Evlerinde 250 kedi var!

45 yaşındaki Dita Agusta ve 51 yaşındaki kocası Mohamad Lutfi, bir gün sahiplendireceklerini düşünerek zor durumda kalmış sokak kedilerine kapılarını açtı.

KEDİLERİN BİR GÜNLÜK MASRAFI 425 TL

Endonezya'nın Bartı Cava bölgesinde hayatlarını sürdüren çift, şimdi 250 kediyle bir arada yaşıyor. Çift, kedilerin gıda ve sağlık masrafları için bir günde yaklaşık bir milyon Endonezya Rupiahı (425 TL) harcıyor.

EVİNİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLİYOR

Sokaklarda terk edilmiş kedileri görmenin kendisi için çok zor olduğunu dile getiren Agusta evin temiz olduğundan emin olmak içinse günde iki kez temizlik yaptığını belirtti.

