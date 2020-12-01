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Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.12.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Çocuk bekleyen ebeveynlerin çoğu evlerindeki köpekle alışma sürecinin nasıl olacağını merak eder. Ancak bu köpek pitbull cinsi bir köpekse endişeli bir düşünce hali sarabilir. Tıpkı eşinin köpeğini artık evde istemeyen Greg Heynen gibi. Peki hikayenin sonunda neler oldu gelin bir bakalım.

Medyada rutin olarak ele alınan korku hikayeleri göz önüne alındığında, pitbullarla kişisel deneyimleri olmayan insanların hepsinin 'saatli bomba' gibi olduğunu düşünmeleri kolaydır. Greg Heynen de onlardan biriydi. Ta ki karısının köpeği Zack'in kızı doğduktan sonra yaptığı inanılmaz şeyi görene kadar...

Greg hikayeyi şöyle anlatıyor: Zack adında bir pit bull / Labrador melezi köpeğimiz var ve benden nefret ediyordu. Eşim bebeğimize hamileyken artık ondan kurtulmamız gerektiğini söyledim. Ancak eşim buna sıcak bakmadı ve bizimle yaşayacağını söyledi.

AYRILMAZ İKİLİ OLDULAR

Kızımızı bir araba koltuğunda eve getirdik köpek de kuyruk sallayarak onu kokladı ve yaladı. Zack'i ondan uzaklaştırmak zorunda kaldım çünkü onu yalamaktan vazgeçmeyecekti. Zack hemen kızımın koruyucusu oldu ve yerde bir battaniyenin üzerinde yatarken, her zaman bir ayağını battaniyenin üzerinde koyuyordu.
Laura büyüdükçe Zack ile ikisi ayrılmaz oldular. Greg, pitbull hakkında sahip olduğu tüm ön yargılardan vazgeçmek zorunda kaldı ve köpeğin varlığı ona mutluluk vermeye başladı.

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Zack, kızımı çok seviyordu onun yatma saati geldiğinde her zaman merdivenin başında bekler ve odasına kadar bize eşlik ederdi. O uyurken bir patisi de onun üstünde dururdu.

PITBULL'U KOMŞULAR ZEHİRLEDİ

Ancak Zack kötü niyetli komşularımız tarafından zehirlendi ve onu kaybettik. Son anında kadar bebeğimizin yanından ayrılmadı. Ona bahçemizde bir mezar yaptık.
O gece kızım yatmak için merdivenlerden çıktı ama ona artık her gece eşlik eden Zack yoktu ve ağlamaya başladık. Ancak o anda inanılmaz bir şey oldu. Jack Russell cinsi Sam adında bir köpeğimiz daha vardı ve bu zamana kadar Laura ile pek ilgilenmezdi.

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ARTIK ONA EVİN DİĞER KÖPEĞİ EŞLİK EDİYOR

Her zaman aşağıda uyuyan ve Laura’nın odasına hiç girmeyen Sam kalktı ve göz yaşlarına boğulmuş Laura’nın yanına gitti. Burnunu kıza sürttü, sanki onu teselli etmeye çalışıyordu. Patilerini Laura’ya yaslayıp ona baktı. Hafif bir sesle havladı, ona bir şey anlatmaya çalışıyordu…

Laura’ya odasına kadar eşlik etmek istedi, görünüşe göre Zack’in görevini üstlenmek istiyordu! Laura’nın göz yaşları artık sevinçle akıyordu. Birlikte odaya girdiler ve Sam onunla birlikte kaldı. O zamandan bu yana her akşam Sam, Laura’yla beraber uyuyor ve dostlukları yepyeni bir boyut kazandı!

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