Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Medyada rutin olarak ele alınan korku hikayeleri göz önüne alındığında, pitbullarla kişisel deneyimleri olmayan insanların hepsinin 'saatli bomba' gibi olduğunu düşünmeleri kolaydır. Greg Heynen de onlardan biriydi. Ta ki karısının köpeği Zack'in kızı doğduktan sonra yaptığı inanılmaz şeyi görene kadar...

Greg hikayeyi şöyle anlatıyor: Zack adında bir pit bull / Labrador melezi köpeğimiz var ve benden nefret ediyordu. Eşim bebeğimize hamileyken artık ondan kurtulmamız gerektiğini söyledim. Ancak eşim buna sıcak bakmadı ve bizimle yaşayacağını söyledi.

AYRILMAZ İKİLİ OLDULAR

Kızımızı bir araba koltuğunda eve getirdik köpek de kuyruk sallayarak onu kokladı ve yaladı. Zack'i ondan uzaklaştırmak zorunda kaldım çünkü onu yalamaktan vazgeçmeyecekti. Zack hemen kızımın koruyucusu oldu ve yerde bir battaniyenin üzerinde yatarken, her zaman bir ayağını battaniyenin üzerinde koyuyordu.

Laura büyüdükçe Zack ile ikisi ayrılmaz oldular. Greg, pitbull hakkında sahip olduğu tüm ön yargılardan vazgeçmek zorunda kaldı ve köpeğin varlığı ona mutluluk vermeye başladı.