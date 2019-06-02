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Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap attı

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GÜNDEM  | 02.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

Antalya'da eski kocanın, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yüzüne başka biriyle evlendiği için kezzap attığı ileri sürüldü. Şüphelinin Konya'da yakalandığı öğrenildi.

Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap attı

Olay, saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Konya'da yaşayan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53) ve turizm sektöründe çalışan Asiye Güzel (43) anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce sonlandırdı. Şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, Antalya'nın Alanya ilçesinde taşındı. Eski eşi tarafından burada da rahatsız edilmeye devam eden Güzel, bu kez Antalya'ya taşındı.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI

Eski eşinden sürekli şikayetçi olan Güzel, bir süre önce dini nikahla yeniden evlendi. İddiaya göre eski eşinin evlendiğini öğrenen Antalya'ya gelip kadının adresini buldu. Bu sabah sokağa gelen Bünyamin Bardakçı, evden çıkan eski eşinin yüzüne kezzap atıp kaçtı. Ağır yaralanan Asiye Güzel, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim oldu. (İHA)

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Antalya eski koca kezzap

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