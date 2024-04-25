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  4. Evliliği büyük ses getirmişti! Taze gelin Ebru Gündeş yüzüğünün boyutunu beğenmedi... Konserinde olay gönderme

Evliliği büyük ses getirmişti! Taze gelin Ebru Gündeş yüzüğünün boyutunu beğenmedi... Konserinde olay gönderme

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 11:20
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Şubat sonunda dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile evliliği büyük ses getirmişti. Gündeş ile Özdemir'in yasak aşk iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taze gelin Ebru Gündeş şimdi de son konserindeki hareketleri ile gündem oldu. Yüzüğünün boyutunu beğenmeyen Gündeş'in istediği herkesi şaşırttı.

Evliliği büyük ses getirmişti! Taze gelin Ebru Gündeş yüzüğünün boyutunu beğenmedi... Konserinde olay gönderme

Ebru Gündeş bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile Şubat sonunda Dubai'de sessiz sedasız evlenmişti. 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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YÜZÜĞÜNÜN BOYUTUNU BEĞENMEDİ

Evliliği büyük ses getiren Gündeş bu defa son konseri ile gündeme geldi. Taze gelin Ebru Gündeş yüzüğünün boyutunu beğenmeyince sahnede yeni yüzük istediğinde bulundu.

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Gündeş kendisini izleyemeye gelenler arasında mücevher markası sahibi arkadaşını görünce kendini tutamadı.

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SAHNEDE OLAY GÖNDERME

Gündeş, tektaşını işaret ederek, "Değiştirelim mi? Kafam kadar olsun!" anlamına gelen hareketler de bulundu. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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