Evliliği büyük ses getirmişti! Taze gelin Ebru Gündeş yüzüğünün boyutunu beğenmedi... Konserinde olay gönderme

Ebru Gündeş bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile Şubat sonunda Dubai'de sessiz sedasız evlenmişti. 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

YÜZÜĞÜNÜN BOYUTUNU BEĞENMEDİ

Evliliği büyük ses getiren Gündeş bu defa son konseri ile gündeme geldi. Taze gelin Ebru Gündeş yüzüğünün boyutunu beğenmeyince sahnede yeni yüzük istediğinde bulundu.

Gündeş kendisini izleyemeye gelenler arasında mücevher markası sahibi arkadaşını görünce kendini tutamadı.

SAHNEDE OLAY GÖNDERME

Gündeş, tektaşını işaret ederek, "Değiştirelim mi? Kafam kadar olsun!" anlamına gelen hareketler de bulundu. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.







