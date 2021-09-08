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Evliliğin kıyısından dönmüşlerdi! Ezgi Eyüboğlu’ndan eski aşkı Oğulcan Engin’e gönderme

08.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Eyüboğlu, bir buçuk yıl beraberliğin ardından herkes evlenmelerini beklerken sürpriz bir şekilde ayrıldığı sevgili Oğulcan Engin’e verdiği bir röportajda göndermeden bulundu.

Evliliğin kıyısından dönmüşlerdi! Ezgi Eyüboğlu’ndan eski aşkı Oğulcan Engin’e gönderme

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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All dergisine konuşan oyuncu “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna, “Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.” yanıtını verdi.

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Oğulcan Engin, sürpriz ayrılık sonrası sessizliğini koruyor. Engin'in eski aşkının bu göndermesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin
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