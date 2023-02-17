MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evliliğini onun için bitirmişti! Megan Fox aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı

Evliliğini onun için bitirmişti! Megan Fox aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı

17.02.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly için bitiren Megan Fox'un paylaşımları şoke etti. Ünlü oyuncu aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı.

Evliliğini onun için bitirmişti! Megan Fox aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı

İlginç açıklamaları ve paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten 36 yaşındaki güzel oyuncu Megan Fox, 2019 yılından beri Machine Gun Kelly ile birlikteydi. Birbirlerinin kanlarını içtiklerini açıklamalarıyla bir süre gündemde kalan ikili hakkında şoke eden iddialar geldi.

Megan Fox aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı.

İlk olarak kendisi 2 hafta önce bikinili bir fotoğrafını paylaşarak vücudundaki yara izlerini gösterdi. Göğüs kafesindeki yanık izlerinin fark edilmesinin ardından paylaştığı story'i dakikalar içerisinde kaldırdı. Fakat fotoğraf çoktan Hollywood basınına yayılmıştı.

Ardından geçen hafta Kelly ile katıldığı törenden bir gün önce bileğinin kırıldığına dair bir paylaşım yaptı. İki gün önce paylaştığı fotoğraflar ise şiddet iddialarının doğrulanmasına sebep oldu.

Ekran Alıntısı

NİŞANLISINI EVİNDE BASTI

DailyLife'ın haberine göre, Megan çevresine Kelly'i ve 3 yıllık gitaristi Sophia Llyod'u Kaliforniya'daki evlerinde bastığını söylemişti.

Superbowl partisine katılmadan önce makyaj odasından yüklediği fotoğraflarda duvardaki "Kontrol ediliyorsanız ve ayrılma özgürlüğünüz yoksa, insan ticareti mağduru olabilirsiniz" yazılı kadına şiddet temalı afiş fark edildi. Hollywoodyuzleri sayfasının haberine göre; paylaşımının açıklamasına ise Beyoncè'nin 'Pray You Catch Me' şarkısından "Aldığın her nefeste şerefsizliğini tadabilirsin" açıklamasını ekledi. Ardından paylaşımını silerek hesabını kapadı.

SPL5255424_039

Fakat bu ayrılık ne yazık ki ilişkilerinin bitişi olmadı. Dün gece ikili Beverly Hills'deki bir çift terapistinin ofisinden çıkarken görüntülendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası ertelenmişti! Yalı Çapkını’nın yeni bölümüne 2 yeni oyuncuDeprem sonrası ertelenmişti! Yalı Çapkını’nın yeni bölümüne 2 yeni oyuncu
O sözleri kesti mi? Hemen açıklama yaptıO sözleri kesti mi? Hemen açıklama yaptı
Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox Oyuncu yaşında çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'dan UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'dan UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor

Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor

Ortak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çekti

Ortak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.