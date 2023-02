Evliliğini onun için bitirmişti! Megan Fox aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı

İlginç açıklamaları ve paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten 36 yaşındaki güzel oyuncu Megan Fox, 2019 yılından beri Machine Gun Kelly ile birlikteydi. Birbirlerinin kanlarını içtiklerini açıklamalarıyla bir süre gündemde kalan ikili hakkında şoke eden iddialar geldi.

Megan Fox aldatıldığını ve şiddet gördüğünü açıkladı.

İlk olarak kendisi 2 hafta önce bikinili bir fotoğrafını paylaşarak vücudundaki yara izlerini gösterdi. Göğüs kafesindeki yanık izlerinin fark edilmesinin ardından paylaştığı story'i dakikalar içerisinde kaldırdı. Fakat fotoğraf çoktan Hollywood basınına yayılmıştı.

Ardından geçen hafta Kelly ile katıldığı törenden bir gün önce bileğinin kırıldığına dair bir paylaşım yaptı. İki gün önce paylaştığı fotoğraflar ise şiddet iddialarının doğrulanmasına sebep oldu.

NİŞANLISINI EVİNDE BASTI

DailyLife'ın haberine göre, Megan çevresine Kelly'i ve 3 yıllık gitaristi Sophia Llyod'u Kaliforniya'daki evlerinde bastığını söylemişti.

Superbowl partisine katılmadan önce makyaj odasından yüklediği fotoğraflarda duvardaki "Kontrol ediliyorsanız ve ayrılma özgürlüğünüz yoksa, insan ticareti mağduru olabilirsiniz" yazılı kadına şiddet temalı afiş fark edildi. Hollywoodyuzleri sayfasının haberine göre; paylaşımının açıklamasına ise Beyoncè'nin 'Pray You Catch Me' şarkısından "Aldığın her nefeste şerefsizliğini tadabilirsin" açıklamasını ekledi. Ardından paylaşımını silerek hesabını kapadı.

Fakat bu ayrılık ne yazık ki ilişkilerinin bitişi olmadı. Dün gece ikili Beverly Hills'deki bir çift terapistinin ofisinden çıkarken görüntülendi.