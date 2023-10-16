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Evlilik haberi bekleniyordu! Fatma Toptaş ile Şef Gürkan Topçu sessiz sedasız ayrıldı

16.10.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Recep İvedik, Kiraz Mevsimi, Hayat Devam Ediyor ve Bay Yanlış gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu Fatma Toptaş uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Şef Gürkan Topçu ile yollarını ayırdı. 6 yıllık ilişki sessiz sedasız bitti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fatma Toptaş, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Şef Gürkan Topçu’yla yollarını ayırdı. Üç yıl önce nişanlanan ünlü çiftin evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Sosyal medyada sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılık nedeninin ise ayrılık kararı olduğu öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gürkan Topçu ile Fatma Toptaş birbirlerini takipten de çıktı.

fatma toptaş sevgilisi 2

Gürkan Şef, Urla’da tatildeyken sevgilisine sürpriz yapmış ve mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde evlilik teklifi etmişti.

fatma toptaş sevgilsii

Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile paylaşmıştı. Üç yıldır nişanlı olan çiften nikah tarihi bekleniyor.

FATMA TOPTAŞ ELİLİK TEKLİFİ

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