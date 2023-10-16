Evlilik haberi bekleniyordu! Fatma Toptaş ile Şef Gürkan Topçu sessiz sedasız ayrıldı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fatma Toptaş, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Şef Gürkan Topçu’yla yollarını ayırdı. Üç yıl önce nişanlanan ünlü çiftin evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Sosyal medyada sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılık nedeninin ise ayrılık kararı olduğu öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gürkan Topçu ile Fatma Toptaş birbirlerini takipten de çıktı.

Gürkan Şef, Urla’da tatildeyken sevgilisine sürpriz yapmış ve mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde evlilik teklifi etmişti.

Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile paylaşmıştı. Üç yıldır nişanlı olan çiften nikah tarihi bekleniyor.







