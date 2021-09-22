Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölümüyle ekrana geldi! Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı, Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 1. bölümüyle 21 Eylül Salı akşamı ekran yolculuğuna başladı.

Bir evliliğin bütün aşamaların dört kadının üzerinden anlatılan dizide, Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanma hukuku düzenini gözler önüne seriyor.



BBC yapımı, 'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle 21 Eylül Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE NELER OLDU?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır.



Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra’ya devredecektir fakat işler hiç de Azra’nın beklediği şekilde ilerlemez.



Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar.



Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.



