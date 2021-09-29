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Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Azra yüzüğü çıkardı

29.09.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimlerin olduğu Evlilik Hakkında Her Şey’in ikinci bölümü hayranlarından tam not aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fox Tv’nin ilgiyle izlenen dizisinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır.

A

Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk’la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır. Alpay’ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay’a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar.

B

Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım’la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır. Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem’e şok edici bir sürpriz hazırlar.

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Sanem, ünlü rapçi Astek’in davasını Çolpan’a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan’ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım’la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…

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Gökçe Bahadır
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