Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı, Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

BBC yapımı, 'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle 21 Eylül Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda bulunduğu dizide; Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek.



Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadının üzerinden göreceğimiz dizide, Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe

Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanma hukuku düzenini gözler önüne serecek.



