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Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı yayınlandı

07.09.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in yayın tarihi belli oldu. Farklı konusuyla dikkat çeken ve başrollerini Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın paylaştığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan Evlilik Hakkında Her Şey, BBC yapımı The Split adlı diziden uyarlandı.

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı, Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Evlilik Hakkında Her Şey (1) (1)

BBC yapımı, 'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle 21 Eylül Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanacak.

Evlilik Hakkında Her Şey (7)

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda bulunduğu dizide; Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek.

Evlilik Hakkında Her Şey (2) (1)
Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadının üzerinden göreceğimiz dizide, Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe
Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Evlilik Hakkında Her Şey (5)

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanma hukuku düzenini gözler önüne serecek.

Evlilik Hakkında Her Şey (2)

Evlilik Hakkında Her Şey (6)

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Anahtar Kelimeler:
FOX Gökçe Bahadır Sarp Akkaya
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