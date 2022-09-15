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Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

15.09.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra rolüyle ekranlara gelen Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'ndeki Leyla rolüyle tanınıyor. Yıllar içerisinde rol aldığı projelerle başarılı bir çıkış sergileyen Bahadır, sosyal medya pozlarıyla da sevenlerini büyülüyor.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Gökçe Bahadır, yıllardır seyircilerin ilgisini kaybetmedi. Kariyeriyle adından söz ettiren ünlü isim, bu defa yurt dışı pozuyla dikkat çekti.

VENEDİK'TEN POZ VERDİ

Gökçe Bahadır Venedik'ten verdiği pozu sevenleriyle paylaştı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Mini eteğini gömlekle kombinleyen oyuncu, tarzıyla beğeni topladı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Kullanıcılardan, "Müthiş bir aura", "Ne bu güzellik arkadaş ya" gibi yorumlar aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

40 yaşındaki Gökçe Bahadır yıllara meydan okuyor.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi


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