Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır Venedik'ten poz verdi! Aurasıyla büyüledi

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Gökçe Bahadır, yıllardır seyircilerin ilgisini kaybetmedi. Kariyeriyle adından söz ettiren ünlü isim, bu defa yurt dışı pozuyla dikkat çekti.

VENEDİK'TEN POZ VERDİ

Gökçe Bahadır Venedik'ten verdiği pozu sevenleriyle paylaştı.

Mini eteğini gömlekle kombinleyen oyuncu, tarzıyla beğeni topladı.

Kullanıcılardan, "Müthiş bir aura", "Ne bu güzellik arkadaş ya" gibi yorumlar aldı.

40 yaşındaki Gökçe Bahadır yıllara meydan okuyor.

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkıyor.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...



