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MasterChef Burak Kaya hakkında Survivor iddiası! Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekince...

17.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmacılarından Burak Kaya hakkında sosyal medyada bomba bir iddia ortaya atıldı. WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; MasterChef Burak Kaya'nın geniş bir kitle yaratması Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekti. Ilıcalı Burak Kaya'yı Survivor kadrosuna kattı.

MasterChef Burak Kaya hakkında Survivor iddiası! Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekince...

Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın yarışmaya geldiği günden beri geniş bir kitlesi mevcut. Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, Acun Ilıcalı'nın da ilgisini çekti.

WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi!

Ekran Alıntısı

İddiaya göre; MasterChef erkekler evine spor aletleri getirildiği ve Burak Kaya'nın Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde.

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Acun Ilıcalı

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