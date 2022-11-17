MasterChef Burak Kaya hakkında Survivor iddiası! Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekince...

Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın yarışmaya geldiği günden beri geniş bir kitlesi mevcut. Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, Acun Ilıcalı'nın da ilgisini çekti.

WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi!

İddiaya göre; MasterChef erkekler evine spor aletleri getirildiği ve Burak Kaya'nın Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde.