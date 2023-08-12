Evlilik paylaşımıyla gündem olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten 8. çocuk sinyali...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, dün akşam Kuruçeşme'de verdiği konser ile sevenleriyle buluştu. Üçüncü kez perde açan ünlü isim, yaptığı evlilik itirafının ardından bir de çocuk itirafında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik itirafıyla magazin gündemini sallayan usta sanatçı, bu kez çocuk itirafıyla herkesi şaşırttı.

"HER AN EVLENEBİLİRİM"

Bir ara şarkı arası veren ünlü türkücü, hayranlarına seslenerek, "Her an evlenebilirim. Bir tane de çocuk gelebilir" dedi. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses'in bu sözlerini duyanlar inanamadı.

Tatlıses'in konserine düetler de damgasını vurdu. Mahmut Tuncer, Günel Zeynalova ve Cansever ile sahnesini paylaşan usta sanatçı, muhteşem bir geceye imza attı.



