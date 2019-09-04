Evlilik teklifinin böylesi: 'Bir anda aklıma geldi!'

Bu hikaye, insanın ileride torunlarına anlatabileceği türden bir hikaye. Profesyonel atlet Edi Okoro, kız arkadaşı Cally Read’in hayatını paylaşmak istediği kişi olduğuna karar verince bir yüzük aldı ve doğru anı beklemeye başladı. Bekledi, bekledi, bekledi… Sonunda madem bekliyorum işe biraz eğlence katayım diye düşündü. Sevgilisi Cally’nin yanında evlilik yüzüğünün fotoğraflarını çekecek, ancak Cally’nin bundan hiç haberi olmayacaktı. Macera ve eğlencenin bir arada olduğu anları fotoğraflamaya başladı ve ortaya ilginç kareler çıktı.

Evlilik teklifini yapacağı yüzüğün fotoğrafını bu notla birlikte paylaştı Edi: Nihayet bu fotoğrafı buraya koyuyorum… Cally’ye nasıl evlilik teklifi yapacağım ise başka bir hikaye…

O ANDA BU FİKRİ BULDU

Daha sonra sosyal medya üzerinden nasıl evlilik teklifi yapabileceği konusunda konuşmaya başladı. Aylarca bu planları düşündü Edi,derken bir gün koltukta yüzüğe bakarken neredeyse Cally’ye yakalanıyordu. Tam o an aklına bir fikir geldi, Cally’nin yüzükten haberi yoktu, peki o farkında olmadan onun yanında yüzüğün fotoğraflarını çekebilir miydi? Böylece Edi, Cally farkında olmadan onun yanında yüzüğün fotoğraflarını çekmeye başladı.

TABİ Kİ CALLY 'EVET' DEMİŞ

Bütün bunların sonucunu merak ediyorsanız, Cally elbette bu güzel teklife “evet” demiş.

