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Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Mutluluklarını perçinlemek için tatile çıkan çift evliliklerinin birinci yılında tatile çıktı. Sabaha karşı cinsel ilişkiye giren çiftin tatili bir anda kabusa döndü. Zira kocasının eşine oldukça tatsız bir sürprizi vardı. Geçen yıl meydana gelen korkunç olayın detayları bugün gerçekleşen duruşmada ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşayan Shaun ve Laura May çifti, bir yıl önce tüm yakınlarının katıldığı bir düğünle dünya evine girdi.

Çift, evliliklerinin ilk yılında birlikte tatile gitti, her şey yolunda görünüyordu. Ancak Laura May, tatilde sabaha karşı bir yatak odasında başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

Laura ve Shaun akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi. Ardından uykuya daldılar, kadın sabah 05.00 sularında uyandı. Bu sırada kocası yatak odasına geldi, aşağı kattan gelen bir gürültü duyduğunu söyledi.

Daha sonra çift yatak odasında cinsel ilişkiye girdi. İlişkiden sonra adam eşine bir sürprizi olduğunu söyledi, gözlerini kapatmasını istedi.

34 yaşındaki Shaun isimli adam, Laura'nın gözlerini bir havluyla kapattı, kadın yatakta uzanarak sürprizi beklemeye başladı.

Yaklaşık 10 dakika bekledi. Daha sonra gözlerini kapalı tutmayı sürdürdü ancak havluyu kaldırdı. Kocası 10'a kadar sayarken Laura da 'Hadi Shaun' diye sabırsızlanıyordu.

Adam bir türlü sürpriz söylemiyordu, kadın iyice sabırsızlanınca kısa bir sessizlik oldu.

Aniden omuzunda bir şey hissetti, gözlerini açtığında kocası iki elinde iki bıçakla karşısındaydı.

Önce kendisini bıçaklamakla tehdit etti, birkaç gün önce işten kovulduğunu söyledi. Amazon'dan şirketin hesabını kullanarak şahsi sipariş verirken yakalanmıştı. Artık ev kredisi taksitlerini ödeyemeyeceklerdi ve her şeyi mahvedip batırmıştı.

Sonra karısını boynundan ve sol omzundan bıçakladı, Laura gözlerini açıp 'Bu gerçek olamaz" dedi.

Ancak Shaun soğukkanlıydı, karısına "Bu gerçek" yanıtını verdi. Boynuna aldığı bıçak darbesi, şah damarına kadar ulaşmıştı.

Olayın ardından bir yıl kadar sonra bugün görülen duruşmada 34 yaşındaki adam cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

Maidstone Kraliyet Mahkemesi'nde devam eden davada olayın geçen yıl 9 Ekim'de meydana geldiği kaydedildi.

Duruşmada olayı anlatan Shaun yaralamayı kabul etti ancak cinayet teşebbüsünü kabul etmedi. Shaun'un cezasını Ekim ayından itibaren çekmeye başlayacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çıplak bıçak ingiltere tehdit SHAUN MAY

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Keşke yayınlamadan bir düzenleme yapsaydınız. 4 farklı zaman anlatılıyor hikayade ilk gece mi ilk yıl mı 6. yıl mı kopuk kopuk
Hiç bi şey anlamadım ! Ne bu roman mı?
ee sonuc
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