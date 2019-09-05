Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Adam bir türlü sürpriz söylemiyordu, kadın iyice sabırsızlanınca kısa bir sessizlik oldu.

Yaklaşık 10 dakika bekledi. Daha sonra gözlerini kapalı tutmayı sürdürdü ancak havluyu kaldırdı. Kocası 10'a kadar sayarken Laura da 'Hadi Shaun' diye sabırsızlanıyordu.

Daha sonra çift yatak odasında cinsel ilişkiye girdi. İlişkiden sonra adam eşine bir sürprizi olduğunu söyledi, gözlerini kapatmasını istedi.

Laura ve Shaun akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi. Ardından uykuya daldılar, kadın sabah 05.00 sularında uyandı. Bu sırada kocası yatak odasına geldi, aşağı kattan gelen bir gürültü duyduğunu söyledi.

Çift, evliliklerinin ilk yılında birlikte tatile gitti, her şey yolunda görünüyordu. Ancak Laura May, tatilde sabaha karşı bir yatak odasında başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

İngiltere'de yaşayan Shaun ve Laura May çifti, bir yıl önce tüm yakınlarının katıldığı bir düğünle dünya evine girdi.

Aniden omuzunda bir şey hissetti, gözlerini açtığında kocası iki elinde iki bıçakla karşısındaydı.

Önce kendisini bıçaklamakla tehdit etti, birkaç gün önce işten kovulduğunu söyledi. Amazon'dan şirketin hesabını kullanarak şahsi sipariş verirken yakalanmıştı. Artık ev kredisi taksitlerini ödeyemeyeceklerdi ve her şeyi mahvedip batırmıştı.

Sonra karısını boynundan ve sol omzundan bıçakladı, Laura gözlerini açıp 'Bu gerçek olamaz" dedi.

Ancak Shaun soğukkanlıydı, karısına "Bu gerçek" yanıtını verdi. Boynuna aldığı bıçak darbesi, şah damarına kadar ulaşmıştı.

Olayın ardından bir yıl kadar sonra bugün görülen duruşmada 34 yaşındaki adam cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

Maidstone Kraliyet Mahkemesi'nde devam eden davada olayın geçen yıl 9 Ekim'de meydana geldiği kaydedildi.

Duruşmada olayı anlatan Shaun yaralamayı kabul etti ancak cinayet teşebbüsünü kabul etmedi. Shaun'un cezasını Ekim ayından itibaren çekmeye başlayacağı açıklandı.



