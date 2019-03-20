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'Evlilikten sıkıldım' dedi, tüm ailesini katletti

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 20.03.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kocasından kardeşine kadar tüm aileyi katleden Nannie Doss isimli yaşlı kadın, kendine özgü öldürme yöntemiyle tüyler ürpertiyor.

'Evlilikten sıkıldım' dedi, tüm ailesini katletti

Tarihin en acımasız seri katilleri arasında yerini alan Nannie Doss, 4 Kasım 1905 yılında Birleşik Krallık'a bağlı Alabama'da doğdu.

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Doss, 5 çocuklu bir ailenin son üyesiydi ve babasının baskıcı tavırlarından dolayı ailesinden nefret ediyordu.

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Ailesinin zorbalığından kurtulmak için küçük yaşta evlenen Nannie'nin kocası da babası gibi tutucu çıkınca, yaşlı kadın ilk cinayetini işledi.

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4 çocuğunun babası olan kocasını, arsenikle öldürdü.

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Psikolojik problemleri olan katil, aynı zamanda alkol ve sigara bağımlısıydı. Kocasını zehirlemenin ona iyi geldiğini fark edince, insan öldürmeyi hobi haline getirdi ve cinayetlerini seriye bağladı.

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Gözü dönmüş kadın, 4 kocası, 2 çocuğu, 2 kız kardeşi, annesi, torunları ve kayınvalidesiyle beraber toplam 11 kişiyi katletti.

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Öldürdüğü 4 kocasını, cenazeler ve randevu evlerinden bulan cani, acılı eş rolü yaparak, başkalarının ona acımasını sağlıyordu.

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Nannie Doss, 1954 yılında beşinci kocasına arsenikli çay hazırlarken suçüstü yakalanınca, bütün suçlarını itiraf etmek zorunda kaldı.

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Cinayetlerin nedenini araştıran yetkililere ''Evlilikten sıkılmıştım!'' diyen Doss, herkesi dehşete düşürmüştü.

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Katil kadın, o dönem gazete manşetlerinde 'Katil, Kara Dul, Leydi Mavi Sakal' olarak anılıyordu.

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Tüm ailesinin azraili olan Nannie Doss, 2 Haziran 1965 yılında bir hastanede hayatını kaybetti. Ölüm sebebi bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nannie Doss cinayet

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