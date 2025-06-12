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Evrenin en büyük haritası yayımlandı

JAMES Webb Uzay Teleskobu’nun, evrenin şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını oluşturduğu bildirildi.

Evrenin en büyük haritası yayımlandı

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), uzun saatler boyunca gökyüzünün küçük bir bölümüne bakarak evrenin şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını oluşturdu. Bu yeni harita, ‘COSMOS-Web alanı’ olarak adlandırılıyor.

Projenin eş lideri, California Üniversitesi Santa Barbara’dan fizikçi Caitlin Casey, “Amacımız, daha önce yapılmış olanların fiziksel ölçekte çok daha ötesine geçen bir derin uzay haritası oluşturmaktı. Eğer Hubble Ultra Deep Field görselini standart bir kağıda basacak olsaydınız, bizim görüntümüz yaklaşık 4 metreye 4 metre boyutlarında devasa bir duvar resmi gibi olurdu. Büyük Patlama’dan sonra yıldızların oluşması ve galaksilerin şekillenmesi için belli bir zaman gerekir. Fakat JWST ile bu uzak mesafelerde beklediğimizden yaklaşık 10 kat daha fazla galaksi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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COSMOS-Web görüntüsü, gökyüzünde yaklaşık 7,5 dolunay büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ve 13,5 milyar yıl öncesine kadar uzanan veriler sunuyor. Bu, erken evreni kaplayan ilkel kozmik sisin dağılmaya başladığı dönemi gözler önüne seriyor. Araştırmacılar sadece erken galaksileri değil, aynı zamanda evrenin tamamını saran karanlık madde ağı içindeki kozmik ekosistemi de inceliyor.

Bilim insanları, kısa sürede bu kadar çok gelişmiş galaksinin oluşmuş olmasının, mevcut galaksi evrim teorileriyle çeliştiğini ve çözülmesi gereken büyük bir bilimsel soru işareti doğurduğunu aktardı.

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uzay
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