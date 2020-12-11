MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Evrim Alasya Akrep setinden paylaştı

Evrim Alasya Akrep setinden paylaştı

11.12.2020 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evrim Alasya Akrep setinden paylaştı

Ekranlarda seyirciyle buluşan dizilerin oyuncuları zaman zaman set paylaşımları yapıyor. Son olarak Evrim Alasya, Star TV'nin yeni dizisi Akrep setinden fotoğraf paylaştı.

Evrim Alasya, Ferda karakterine hayat verdiği Star TV'nin yeni dizisi Akrep setinden fotoğraf paylaştı.

Evrim Alasya, Akrep dizisinin Ferda'sı olarak karşımıza çıkacak. Bu akşam Star Tv ekranında yeni dizi Akrep seyirci ile buluşacak. Alasya, dizi de Ferda'ya hayat verecek. En son Kırmızı Oda'da Meliha Kınık'ı canlandıran Evrim Alasya, çıkışını Muhteşem Yüzyıl'da Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği ile yaptı.

Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan veda mesajı! Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan veda mesajı! Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

Kırmızı Oda Meliha'sı Evrim Alasya paylaşımlarıyla dikkat çekiyorKırmızı Oda Meliha'sı Evrim Alasya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATROI OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Koca Koca Yalanlar

Güneşin Kızları

Benim Adım Gültepe

Muhteşem Yüzyıl

Gönülçelen

Muro

Gece Sesleri

Başka Semtin Çocukları

Ihlamurlar Altında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman
Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor'a mı katılıyor?Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor'a mı katılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 11 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Kaptan Amerika sonrası yeni dönem başlıyor! The Falcon and the Winter Soldier dizisinden aksiyon dolu fragman

Kaptan Amerika sonrası yeni dönem! Aksiyon dolu fragman

Marvel evrenini altüst eden What If ...?'den ilk fragman

Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman

Tom Hiddleston’lı Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

En sempatik kötü! İşte ilk fragman

The Mandalorian yoluna devam ediyor... 3. sezon tarihi belli oldu

The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu

Çocukluk dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm neden yok? Çocukluk 10. yeni bölüm ne zaman? 11 Aralık Fox yayın akışı ve resmi açıklama!

Dizinin yapımcısı açıkladı! Final mi yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.