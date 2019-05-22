Evsiz adamı defalarca tekmeleyen kişi kameralara yakalandı

Polisin “vahşi ve duygusuz bir saldırı” olarak nitelediği olay, şehrin merkezindeki bir sandviç dükkanın önünde gerçekleşti.

Dükkanın önünde sırada bekleyen bir kişi bir anda yerde oturan evsiz adamı tekmelemeye başladı.

Görüntülerde saldırgan, evsiz adamı defalarca tekmeliyor ve bir şeyler söylüyor.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı yer ve saatin detaylarını paylaşarak görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.

Polis memuru Sam Lowe “Bu savunmasız bir kişiye karşı zalimane bir saldırı” dedi.

