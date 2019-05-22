Mynet Trend

Evsiz adamı defalarca tekmeleyen kişi kameralara yakalandı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Londra polisi, evsiz bir adamı defalarca tekmeleyen kişinin görüntülerini yayımladı.

Polisin “vahşi ve duygusuz bir saldırı” olarak nitelediği olay, şehrin merkezindeki bir sandviç dükkanın önünde gerçekleşti.

Dükkanın önünde sırada bekleyen bir kişi bir anda yerde oturan evsiz adamı tekmelemeye başladı.

Görüntülerde saldırgan, evsiz adamı defalarca tekmeliyor ve bir şeyler söylüyor.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı yer ve saatin detaylarını paylaşarak görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.

Polis memuru Sam Lowe “Bu savunmasız bir kişiye karşı zalimane bir saldırı” dedi.

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Ünlü sporcu uçakta görüp vurulduğu kadını arıyorÜnlü sporcu uçakta görüp vurulduğu kadını arıyor
Süs havuzunda serinlediSüs havuzunda serinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra evsiz adam tekme

En Çok Okunan Trend Haberler

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

Efsane futbolcuya bu kez de kanser darbesi!

Efsane futbolcuya bu kez de kanser darbesi!

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesinden lemur çaldı

Hayvanat bahçesinden lemur çaldı

İnşaat iskelesinin çökme anı kamerada

İnşaat iskelesi böyle çöktü

İlginç Game of Thrones araştırması! Kim ne kadar konuştu?

İlginç Game of Thrones araştırması! Kim ne kadar konuştu?

Ünlü sporcu uçakta görüp vurulduğu kadını arıyor

Ünlü sporcu uçakta görüp vurulduğu kadını arıyor

Sıcaktan bunalan köpek süs havuzuna girdi

Süs havuzunda serinledi

Galibiyet kutlamasında taraftarı elektrik çarptı

Bir anda akıma kapıldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.