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Evsiz kadın hayrete düşüren dönüşümü! Dünya onu konuşuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 12.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Christina Meredith, çok zor koşullarda hayatına başladı. Henüz çocukken annesinin işkencesine maruz kaldı, amcası ise cinsel istismarda bulundu. Aynı anda birden çok işte çalışarak yedi kardeşine baktı. Ancak sonunda devreye polisler girdi ve koruyucu aileye verildi. 18 yaşına geldiğinde ise koruyucu ailenin bakımından çıkmak zorunda kaldı. Sonra ne mi oldu? Zorlukları göğüsleyerek sürdürdüğü yaşamı 18 yaşından sonra da aynı şekilde devam etti. İşte mutlu sonla biten o zorlu hayat hikayesi...

Evsiz kadın hayrete düşüren dönüşümü! Dünya onu konuşuyor

Koruyucu ailenin yanından ayrılmak zorunda kalan Christina Meredith, kız kardeşinin velayetini alıp California'ya taşındı. Yine çok sayıda işte çalıştı.

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Otomobilinde uyudu, halk plajında duş aldı. Hep kendi evine çıkmanın hayalini kurdu.

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Ve o günlerde hayatını tamamen değiştiren bir olay yaşandı.

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Bir gün biri onu keşfetti. 2013 Miss Kaliforniya güzellik yarışmasına katılması için ikna etti. Yarışmada tacı takan isim olmayı başardı.

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Yarışmadan sonra önce liseye gitti.

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Ardından ABD ordusunun asker alma programına katıldı.

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Kendini meşhur masal kahramanına benzeterek 'Cindergirl' isimli bir kitap yazdı.

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Yeni yayımlanan kitapta, kötü koşullardan nasıl kurtulduğunu anlattı.

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Televizyon programlarında ağırlandı.

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Şimdi ABD Ordusu’nda Yedek Subay Hazırlık Eğitim Teşkilatı’nda görev yapıyor.

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32 yaşındaki kadın, aynı zamanda üniversiteye gidiyor.

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Bu sene üniversitede okuduğu Siyaset Bilimi bölümünden mezun olarak diplomasını alacak.

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Meredith, koruyucu ailelerin baktıkları çocukların, programdan çıktıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmaları için bir girişim başlattı.

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"Bu erkeklerin yüzde 70’i kendini hapishanede buluyor, kızların da yüzde 60’ı hamile kalıyor" sözleriyle çocukların programdan çıktıktan sonra yaşadıkları problemlere dikkat çekiyor.

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Genç kadın, halihazırda bir radyo programı hazırlıyor.

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Ayrıca sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

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Instagram'da 17 bini aşkın takipçisi var.

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Askeri eğitim fotoğraflarını paylaşıyor.

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Christina Meredith'in hikayesi, ABD'nin yanı sıra dünya medyasının da ilgisini çekti.

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Pek çok yayın kuruluşu, kadının yaşadıklarını sayfalarına ve ekranlara taşıdı.

İşte Christina Meredith sosyal medyada yer alan fotoğraflarıyla ilginç hayatından kesitler...

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Anahtar Kelimeler:
asker evsiz abd

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sana helal olsun hanımefendi mutlu olmana sevindim
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