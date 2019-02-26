Evsiz köpeği petshopa götürüp dokunduğu ve kokladığı her şeyi satın aldı

King’in geleceği hiç de parlak görünmüyordu. Televizyon sunucusu Rock Kanaka’nın köpekten haberdar olmasıyla, köpeğin hayatı değişti.
Rocky, “Dogs Day Out” isminde bir programı sunuyordu. Program aracılığıyla sahiplenilmesi zor olan köpeklerin sahiplendirilmesi sağlanıyordu.
King için Rocky ve iş arkadaşları var güçleriyle yeni bir sahip bulmaya çalıştılar.
Rocky, King’i yeni sahibiyle tanıştırmaya götürmeden önce ilginç bir olay yaşandı.
Rocky, King’i bir petshopa götürdü ve King’in dokunduğu her şeyi ona aldı.
King o kadar mutluydu ki kuyruğunu sallamadığı bir saniye bile olmadı.
King’in dokunduğu ve kokladığı her şey alındıktan sonra sahibiyle bir araya getirildi.
Bütün köpekler şımartılmayı hak ediyorlar.
King’i yeniden böyle mutlu görmek çok güzel! (Newsner.com)
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