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Exatlon Challenge Türkiye ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Acun Ilıcalı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 23:25 | Son Güncelleme

Acun Medya'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge Türkiye ekrana gelmek için gün sayıyor. Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge Türkiye'nin yayın tarihi açıkladı ve fragmanını da Instagram hesabından paylaştı. Netflix platformunda yayınlanacak olan Exatlon Challenge Türkiye'de sosyal medya fenomenleri yarışacak. Peki Exatlon Challenge Türkiye ne zaman başlıyor? İşte yarışmacıları ve yayın tarihi.

Exatlon Challenge Türkiye ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Acun Ilıcalı açıkladı

Uzun zamandır hazırlıkları devam eden ve Netflix'te yayınlanacağı açıklanan Exatlon Challenge Türkiye'nin başlangıç tarihi belli oldu. Yarışmanın tanıtımını sosyal medya hesabından yayınlayan Acun Ilıcalı, yayın tarihini de açıkladı. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da Netflix'te yayınlanacak.

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EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.

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Heyecan, gerilim ve aksiyon dolu anların olacağı yarışmada, 9'ar kişiden oluşan iki takım yarışacak. Birbirinden zor parkurlarda yarışacak olan yarışmacılar, kendilerini zorlayan birçok oyun daha oynayacak ve aynı evi paylaşacak.

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Çekimleri Dominik'te yapılan 'Exatlon Challenge Türkiye'de kural gereği kazanan takım ödül kazanırken; kaybeden takım da ceza alacak.

EXATLON CHALLENGE TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan 'Ağırsağlam' Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde 'Miafitz' Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan 'Mendebur Lemur'.


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