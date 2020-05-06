Extraction 2’nin senaryosu yazılmaya başlandı

Geçen ay Netflix’de yayınlanan filmde Chris Hemsworth, uyuşturucu baronunun kaçırılan oğlunu kurtarmak için Bangladeş’e gönderilen paralı asker Tyler Rake’i canlandırıyor.

Extraction filminin prömiyeri, Netflix tarihindeki en büyük film prömiyeri olma yolunda ilerliyor. Filmin sonu Tyler Rake için iyi görünmüyordu ancak film endüstrisinde hiçbir şey kesin değil.

Joe Russo, devam filminin neye benzeyeceğini henüz netleştirmediğini ancak üzerinde çalışmaya başlamaktan heyecan duyduğunu söyledi. Russo “ Extraction 2’yi yazmam için bir anlaşma sağladık ve şimdi hikayenin ne olabileceğinin biçimlendirme aşamasındayız. Hikayenin zamanda ileriye mi yoksa geriye mi gideceğine daha karar vermedik. Filmi seyirciler için soru işaretleri içeren bir son ile bitirdik.”

Joe Russo, bir devam filmi çekmek isterlerse üzerine yoğunlaşacak birçok karakter bulunduğunu ya da Hemsworth’ün karakterinin doğuşunun üzerine yoğunlaşabileceklerini ekledi.

Chris Hemsworth ise Tyler Rake tekrar rolünü üstlenmek için hevesli görünüyor. Instagram'a filmi destekledikleri için hayranlarına teşekkür eden bir video yükledi ve daha sonra bir devam filmi için geri gelmesi istenebileceğini ima etti.

“Extraction’ı izleyen herkese çok teşekkür ederim. Netflix’de filmimizi dünyada bir numara yaptınız. Netflix'in tüm zamanların en büyük uzun metrajlı filmi olacak gibi görünüyor ve bu kesinlikle inanılmaz. Devam filmi için birçok soru geldi. Kim bilir? Bu kadar destek almak, insana tekrar yapmak istetiyor.”



