Mynet Trend

Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Android telefon pazarında uzun süredir orta segmentte faliyet gösteren Motorola, bugün yeni telefonu One Vision ile karşımıza çıktı. 6.3 inç büyüklüğünde 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde 21:9 oranlı ekran ile gelen telefon, ilginç bir şekilde işlemci tercihini Qualcomm yerine Samsung’dan yana kullanmış.

Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı

Telefonda sekiz çekirdekli 2.2 GHz hızında çalışan Samsung imzalı Exynos 9606 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 48 megapiksel f/1.7 + 5 megapiksel f/2.2 çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 25 megapiksel f/2.0 kamera eşlik ediyor.

3.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda TurboPower hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefon yaklaşık 330 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Henüz Türkiye’de satılmayacak olan bu model, ülkemize 2.500 TL seviyesinden giriş yapabilir.

Orta segmentte yer alacak olan bu model, nokta çentiği ve tasarımı ile büyük ilgi çekecek gibi görünüyor. Umarız ilerleyen yıllarda Motorola’yı üst segment yarışında da görürüz.

RedmiBook 14’ün tüm özellikleri belli oldu!

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Windows XP için son güncellemeWindows XP için son güncelleme
Steam Link App Store’da yeniden yayınlandıSteam Link App Store’da yeniden yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android Motorola One Vision

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Windows XP için son güncelleme

Windows XP için son güncelleme

Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

Netflix, bundan sonra her hafta Top10 listesi yayınlayacak

Netflix'ten yenilik! Bundan sonra her hafta...

Google Play Store’ın yeni özelliği yakında geliyor

Yeni özellik yakında geliyor!

Motorola One Vision hayal kırıklığı yaratabilir

Motorola One Vision hayal kırıklığı yaratabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.