Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı

Telefonda sekiz çekirdekli 2.2 GHz hızında çalışan Samsung imzalı Exynos 9606 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 48 megapiksel f/1.7 + 5 megapiksel f/2.2 çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 25 megapiksel f/2.0 kamera eşlik ediyor.

3.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda TurboPower hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefon yaklaşık 330 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Henüz Türkiye’de satılmayacak olan bu model, ülkemize 2.500 TL seviyesinden giriş yapabilir.

Orta segmentte yer alacak olan bu model, nokta çentiği ve tasarımı ile büyük ilgi çekecek gibi görünüyor. Umarız ilerleyen yıllarda Motorola’yı üst segment yarışında da görürüz.

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