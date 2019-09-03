Eylül ayında alabileceğiniz en ucuz sıfır dizel araçlar

Basit bir şekilde örneklememiz gerekirse Fiat Egea'nın benzinli modeli ile dizel modeli arasında yaklaşık olarak 30.000 TL'lik bir fark bulunuyor.
İstanbul'u baz aldığımızda benzinin litre fiyatı ortalama olarak 6.69TL seviyelerinde. Motorinin litre fiyatı ise 6.32TL dolaylarında. Yani arada 37 kuruşluk bir fark söz konusu. Peki satın alırken ödediğiniz farkı çıkarmak için kaç litre yakıt almanız gerekiyor? Hemen söyleyelim. Yaklaşık olarak 81.000 lt yakıt almanız gerekiyor. Kaba bir hesapla 100 km'de 8lt yakıt tüketseniz, fark için 80.000 km yol yapmanız gerekiyor. Yılda ortalama 15.000 km yol yapsanız aradaki farkı anca 6 yılda çıkartabiliyorsunuz.
Hal böyle olunca da kimse dizel araca yanaşmıyor. Elbette satarken de arada fark oluşuyor fakat genel olarak kimse satmak için araba almıyor. Özellikle de söz konusu sıfır araç olduğunda.
Fiat Egea
Model: 1.4 M.Jet 95 HP Easy
Fiyat: 102.900 TL
Renault Clio
Model: Joy 1.5 dCi 75 bg
Fiyat: 118.500 TL
Dacia Sandero
Model: Ambiance 1.5 Blue dCi 75 bg
Fiyat: 116.100 TL
Hyundai i20
Model: 1.4 CRDI Jump
Fiyat: 103.410 TL
Ford Fiesta
Model: Trend 1.5 TDCi
Fiyat: 114.500 TL
'Ölüleri evlere gömmüşler!' Tüyleri diken diken eden detay
Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti
Skandal görüntünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
2004'te çekilen filmle ünlenmişti! 'Çok önemli izler bulduk'
Kanserden şüpheleniyorlardı, akciğerinden böcek çıktı!
Ameliyatı yapan doktor şaştı kaldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum