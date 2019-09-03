Eylül ayında alabileceğiniz en ucuz sıfır dizel araçlar

Basit bir şekilde örneklememiz gerekirse Fiat Egea'nın benzinli modeli ile dizel modeli arasında yaklaşık olarak 30.000 TL'lik bir fark bulunuyor.

İstanbul'u baz aldığımızda benzinin litre fiyatı ortalama olarak 6.69TL seviyelerinde. Motorinin litre fiyatı ise 6.32TL dolaylarında. Yani arada 37 kuruşluk bir fark söz konusu. Peki satın alırken ödediğiniz farkı çıkarmak için kaç litre yakıt almanız gerekiyor? Hemen söyleyelim. Yaklaşık olarak 81.000 lt yakıt almanız gerekiyor. Kaba bir hesapla 100 km'de 8lt yakıt tüketseniz, fark için 80.000 km yol yapmanız gerekiyor. Yılda ortalama 15.000 km yol yapsanız aradaki farkı anca 6 yılda çıkartabiliyorsunuz.

Hal böyle olunca da kimse dizel araca yanaşmıyor. Elbette satarken de arada fark oluşuyor fakat genel olarak kimse satmak için araba almıyor. Özellikle de söz konusu sıfır araç olduğunda.

Fiat Egea



Model: 1.4 M.Jet 95 HP Easy

Fiyat: 102.900 TL

Renault Clio



Model: Joy 1.5 dCi 75 bg

Fiyat: 118.500 TL

Dacia Sandero



Model: Ambiance 1.5 Blue dCi 75 bg

Fiyat: 116.100 TL

Hyundai i20



Model: 1.4 CRDI Jump

Fiyat: 103.410 TL

Ford Fiesta



Model: Trend 1.5 TDCi

Fiyat: 114.500 TL

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