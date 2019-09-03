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Eylül ayında alabileceğiniz en ucuz sıfır dizel araçlar

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 03.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

Malum, şu aralar motorin yani dizel ile benzinin litre fiyatı arasında pek bir fark kalmadı. Hal böyle olunca kullanıcılar da dizel yerine benzinli otomobilleri tercih etmeye başladılar. Çünkü en ucuz dizel otomobiller ile en ucuz benzinli otomobiller arasında dünya kadar fark var.

Eylül ayında alabileceğiniz en ucuz sıfır dizel araçlar

Basit bir şekilde örneklememiz gerekirse Fiat Egea'nın benzinli modeli ile dizel modeli arasında yaklaşık olarak 30.000 TL'lik bir fark bulunuyor.

İstanbul'u baz aldığımızda benzinin litre fiyatı ortalama olarak 6.69TL seviyelerinde. Motorinin litre fiyatı ise 6.32TL dolaylarında. Yani arada 37 kuruşluk bir fark söz konusu. Peki satın alırken ödediğiniz farkı çıkarmak için kaç litre yakıt almanız gerekiyor? Hemen söyleyelim. Yaklaşık olarak 81.000 lt yakıt almanız gerekiyor. Kaba bir hesapla 100 km'de 8lt yakıt tüketseniz, fark için 80.000 km yol yapmanız gerekiyor. Yılda ortalama 15.000 km yol yapsanız aradaki farkı anca 6 yılda çıkartabiliyorsunuz.

Hal böyle olunca da kimse dizel araca yanaşmıyor. Elbette satarken de arada fark oluşuyor fakat genel olarak kimse satmak için araba almıyor. Özellikle de söz konusu sıfır araç olduğunda.

Fiat Egea

Model: 1.4 M.Jet 95 HP Easy
Fiyat: 102.900 TL

Renault Clio

Model: Joy 1.5 dCi 75 bg
Fiyat: 118.500 TL

Dacia Sandero

Model: Ambiance 1.5 Blue dCi 75 bg
Fiyat: 116.100 TL

Hyundai i20

Model: 1.4 CRDI Jump
Fiyat: 103.410 TL

Ford Fiesta

Model: Trend 1.5 TDCi
Fiyat: 114.500 TL

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Anahtar Kelimeler:
dizel araç Fiat

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