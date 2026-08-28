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Eylül ayında palamuta doyacağız! Tanesi 150 TL'den satılıyor

Balıkçılıkta gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesine sayılı günler kala Bandırma Balık Hali'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Denizlerdeki palamut hareketliliği balıkçıların yüzünü güldürürken, bu sezon palamudun bol olması bekleniyor.

Eylül ayında palamuta doyacağız! Tanesi 150 TL'den satılıyor

2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde Bandırma'daki balıkçılar tezgâhlarını yeni sezona hazırlarken, özellikle palamutta yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Küçük tekneler tarafından avlanan palamutların ağustos ayının ortalarından itibaren tezgâhlarda yerini almaya başladığı belirtildi. Balıkçı Ali Çakıroğlu, yeni sezonun balıkçılık camiasına hayırlı olmasını dileyerek Karadeniz'deki palamut bolluğunun umut verici olduğunu söyledi.

Çakıroğlu, "2026-2027 gırgırla balık avlanma sezonu balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Küçük teknelerin getirdiği palamut balığından da belli. Ağustos ayının 15'inden itibaren palamut balığı tezgahlara gelmeye başladı. İlk etapta 250-300 gram civarlarındaydı. Gün geçtikçe ortalama 1 kilogram ağırlığına kadar ulaşacaktır. İlerleyen zamanlarda lezzeti de güzelleşecektir. Herkesi balık almaya davet ediyorum. Erken gelen palamut, palamut balığının bol olduğuna bir işarettir" dedi.

Eylül ayında palamuta doyacağız! Tanesi 150 TL den satılıyor 1

Yerli palamutun tanesi 150 TL, iki tanesi ise 250 TL seviyesinde satışa sunulurken, deniz levreği ve deniz çipuranın tanesi 350 TL'den tezgahlarda yer alıyor.

Eylül ayında palamuta doyacağız! Tanesi 150 TL den satılıyor 2

Balıkçılar, 1 Eylül'de gırgırla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerde hareketliliğin artmasını ve balık çeşitliliğinin tezgahlara daha fazla yansımasını bekliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut
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