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MasterChef trileçe tarifi: Tam kıvamında trileçe nasıl yapılır?

Hafif olması sebebiyle son dönemlerin en çok tercih edilen tatlılarından biri olan trileçenin en kolay ve en lezzetli şekilde nasıl yapılacağı merak ediliyor. MasterChef‘in yeni bölümünde öne çıkan tatlı, evinde tarifi denemek isteyenlerin gündemine girdi. Peki karamelli trileçe nasıl yapılır?

MasterChef trileçe tarifi: Tam kıvamında trileçe nasıl yapılır?
Sariye Nur Dönmez
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 12
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

MasterChef Türkiye Türk mutfağından farklı tatlar izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde bu kez çok mutfağının sevilen tatlılarının tarifleri gündem oldu. Sütlü tatlıların son dönemde öne çıkan lezzetlerinden biri olan trileçenin yapılışının püf noktaları izleyenleri ekrana kilitledi. Kıvamında trileçe tatlısı nasıl yapılır? Pastane usulü trileçenin püf noktaları neler? Tüm detaylarıyla ustaların 40 yıllık tarifi…

MasterChef trileçe tarifi: Tam kıvamında trileçe nasıl yapılır? 1

MASTERCHEF TRİLEÇE YAPIMI

Kraliçenin kekini hazırlamak için yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alın. Kıvam elde edene kadar iyice çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Hazırladığın yağlı kağıt serilmiş fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 150 dereceye düşürün ve yaklaşık 30 dakika daha pişirin.

MasterChef trileçe tarifi: Tam kıvamında trileçe nasıl yapılır? 2

TRİLEÇENİN SOSUNU HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Süt, toz şeker ve sıvı kremayı uygun bir kapta karıştırın. Hazırladığınız sütlü sosu soğuması için buzdolabına kaldırın.

Pişen kek ıladıktan sonra yağlı kağıdı çıkarın ve sosu daha iyi çekebilmemesi için kekin üzerinde çatalla küçük delikler açın. Soğuk sütlü sosu kekin her tarafına eşit bir şekilde dökün.

Trileçenin yumuşak ve süngerimsi olması için yumurta ile şekerini çırpılması önem taşıyor. Eklendikten sonra karışımın fazla söndürülmemesi, sütlü sosunkeke eşit şekilde dağıtılması ve karamel sosun kremşantinin üzerine çok sıcak dökülmemesi gerekiyor. Tatlının birkaç saat buzdolabında dinlendirilmesi de kıvamını oturmasını sağlıyor.

Afiyet olsun...

MALZEMELER

  • Keki için:
  • 5 adet yumurta
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Sütlü sosu için:
  • 3,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 200 gram sıvı krema
  • Karamel sosu için:
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 200 gram sıvı krema
  • Üzeri için:
  • 1 paket krem şanti

TARİF

  • Trileçenin kekini hazırlamak için yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alın. Karışım açık renkli ve yoğun bir kıvam elde edene kadar iyice çırpın.
  • Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Kekin kabarıklığını kaybetmemesi için karışımı spatula yardımıyla alttan üste doğru nazikçe karıştırın.
  • Hazırladığınız kek harcını yağlı kâğıt serilmiş fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 150 dereceye düşürün ve yaklaşık 30 dakika daha pişirin.
  • Süt, toz şeker ve sıvı kremayı uygun bir kapta iyice karıştırın. Hazırladığınız sütlü sosu soğuması için buzdolabına kaldırın.
  • Pişen kek ılıdıktan sonra yağlı kâğıdı çıkarın ve sosu daha iyi çekebilmesi için kekin üzerinde çatalla küçük delikler açın. Soğuk sütlü sosu kekin her tarafına eşit şekilde dökün.
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Anahtar Kelimeler:
trileçe tarifi Karamelli trileçe
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