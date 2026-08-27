MasterChef trileçe tarifi: Tam kıvamında trileçe nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye Türk mutfağından farklı tatlar izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde bu kez çok mutfağının sevilen tatlılarının tarifleri gündem oldu. Sütlü tatlıların son dönemde öne çıkan lezzetlerinden biri olan trileçenin yapılışının püf noktaları izleyenleri ekrana kilitledi. Kıvamında trileçe tatlısı nasıl yapılır? Pastane usulü trileçenin püf noktaları neler? Tüm detaylarıyla ustaların 40 yıllık tarifi…

MASTERCHEF TRİLEÇE YAPIMI

Kraliçenin kekini hazırlamak için yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alın. Kıvam elde edene kadar iyice çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Hazırladığın yağlı kağıt serilmiş fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 150 dereceye düşürün ve yaklaşık 30 dakika daha pişirin.

TRİLEÇENİN SOSUNU HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Süt, toz şeker ve sıvı kremayı uygun bir kapta karıştırın. Hazırladığınız sütlü sosu soğuması için buzdolabına kaldırın.

Pişen kek ıladıktan sonra yağlı kağıdı çıkarın ve sosu daha iyi çekebilmemesi için kekin üzerinde çatalla küçük delikler açın. Soğuk sütlü sosu kekin her tarafına eşit bir şekilde dökün.

Trileçenin yumuşak ve süngerimsi olması için yumurta ile şekerini çırpılması önem taşıyor. Eklendikten sonra karışımın fazla söndürülmemesi, sütlü sosunkeke eşit şekilde dağıtılması ve karamel sosun kremşantinin üzerine çok sıcak dökülmemesi gerekiyor. Tatlının birkaç saat buzdolabında dinlendirilmesi de kıvamını oturmasını sağlıyor.

Afiyet olsun...

MALZEMELER Keki için:

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için:

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 gram sıvı krema

Karamel sosu için:

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 gram sıvı krema

Üzeri için:

1 paket krem şanti