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Eylül ayında şaşırtan görüntü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu bir anda Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı.

Eylül ayında yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı.

Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu. (İHA)

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Erzurum dolu

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