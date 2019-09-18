Eylül ayında şaşırtan görüntü!

Eylül ayında yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı.
Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu. (İHA)
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