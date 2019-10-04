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Eylül’de en çok satan otomobil markaları

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 04.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Son dönemde kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte otomotiv sektörü de canlanmaya başladı. Temmuz ayında henüz kredi faizleri yüksekken ÖTV desteğinin de ortadan kalkması sonucu, sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları adeta dibi görmüştü.

Eylül’de en çok satan otomobil markaları

Neyse ki geçtiğimiz Eylül ayında kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte sıfır otomobil satışlarında da artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan rapora göre 2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41.992 adet oldu. 23.028 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %82,35 oranında arttı.

2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Eylül ayına göre %23,03 arttı ve 6.684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.433 adet satış yaşanmıştı.

Muhtemelen Ekim ayında yerli otomobillere uygulanacak olan 0.49 – 0.69 kredi oranıyla satışlar daha da artacaktır.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Eylül ayında en çok satan otomobil markaları ile başbaşa bırakalım.

FIAT

Yerli: 4904
İthal: 77
Toplam: 4981

FORD

Yerli: 143
İthal: 1106
Toplam: 1249

HONDA

Yerli: 1500
İthal: 220
Toplam: 1720

HYUNDAI

Yerli: 564
İthal: 981
Toplam: 1545

Mercedes-Benz

Yerli: 0
İthal: 1097
Toplam: 1097

OPEL

Yerli: 0
İthal: 1437
Toplam: 1437

RENAULT

Yerli: 6247
İthal: 651
Toplam: 6898

TOYOTA

Yerli: 2387
İthal: 116
Toplam: 2503

VOLKSWAGEN

Yerli: 0
İthal: 3792
Toplam: 3792

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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları en çok satan otomobil markaları kredi ÖTV

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