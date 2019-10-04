Eylül’de en çok satan otomobil markaları

Neyse ki geçtiğimiz Eylül ayında kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte sıfır otomobil satışlarında da artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan rapora göre 2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41.992 adet oldu. 23.028 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %82,35 oranında arttı.

2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Eylül ayına göre %23,03 arttı ve 6.684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.433 adet satış yaşanmıştı.

Muhtemelen Ekim ayında yerli otomobillere uygulanacak olan 0.49 – 0.69 kredi oranıyla satışlar daha da artacaktır.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Eylül ayında en çok satan otomobil markaları ile başbaşa bırakalım.

FIAT



Yerli: 4904

İthal: 77

Toplam: 4981

FORD



Yerli: 143

İthal: 1106

Toplam: 1249

HONDA



Yerli: 1500

İthal: 220

Toplam: 1720