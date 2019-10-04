Eylül’de en çok satan otomobil markaları

Neyse ki geçtiğimiz Eylül ayında kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte sıfır otomobil satışlarında da artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan rapora göre 2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41.992 adet oldu. 23.028 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %82,35 oranında arttı.
2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti.
2019 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Eylül ayına göre %23,03 arttı ve 6.684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.433 adet satış yaşanmıştı.
Muhtemelen Ekim ayında yerli otomobillere uygulanacak olan 0.49 – 0.69 kredi oranıyla satışlar daha da artacaktır.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Eylül ayında en çok satan otomobil markaları ile başbaşa bırakalım.
FIAT
Yerli: 4904
İthal: 77
Toplam: 4981
FORD
Yerli: 143
İthal: 1106
Toplam: 1249
HONDA
Yerli: 1500
İthal: 220
Toplam: 1720
HYUNDAI
Yerli: 564
İthal: 981
Toplam: 1545
Mercedes-Benz
Yerli: 0
İthal: 1097
Toplam: 1097
OPEL
Yerli: 0
İthal: 1437
Toplam: 1437
RENAULT
Yerli: 6247
İthal: 651
Toplam: 6898
TOYOTA
Yerli: 2387
İthal: 116
Toplam: 2503
VOLKSWAGEN
Yerli: 0
İthal: 3792
Toplam: 3792
Oraya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor
Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor
Turgutlu'daki 7 mahallede 'balık pulu' hastalığı!
Dikkat! Fotoğrafta gözleriniz kırmızı çıkmıyorsa...
Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...
Yer: Denizli! Tam 1800 yıl önce depreme karşı kullanmışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum