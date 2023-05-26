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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Bizim örneğimiz Başakşehir

26.05.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Sakaryaspor ile oynanan ve 1-0'lık galibiyetle play-off yarı finaline yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın o sözleri...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Bizim örneğimiz Başakşehir

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

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"HİÇ GERİ ADIM ATMADIK"

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"Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Tek maç zor bir sistem, Sakarya şehri çok güzel bir şehir elenmek üzücü tabi ama onları gönülden tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik 120 dakika boyunca, gireni çıkanıyla beraber oynamak beraber hareket etmek, iyi reaksiyon göstermek... Beraber hareket edince, iyi mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık, oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Bugün bana teknik direktörlük hayatımda çok özel bir gün yaşattılar ama bugün eğleneceğiz, sonrasında çok önemli bir Bodrumspor maçımız var ona hazırlanacağız."

"EYÜPSPOR'U AVRUPA'YA TAŞIMAK İSTİYORUM"

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"Eğer oynatacağım oyunu 3 haftada 5 haftada gerçekleştiriyorum dersem bilin ki yalan söylüyorum. Oyunun oturması için zaman ihtiyacımız var ama bizim doğru örneğimiz Başakşehir kulübü gibi beraber hareket edip bir kulüp kültürü yaratmak istiyoruz. Eyüpspor'u inşallah ilerde Avrupa'ya taşımak istiyoruz onun için de acele etmeden sağlam adımlarla lige çıkmak istiyoruz. Bazı şeyler açıkçası 1. Lig'de kolay değil gündüz 4'te boş statlarda kuru zeminde oynamak futbolun kalitesini %50-60 düşürüyor."

"ALPASLAN'I TEBRİK EDİYORUM"

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"Takım halinde kazanılır futbol, hepsinin yüzüne hangi oyunu oynamak istediğimi neyi istediğimi açıklıyorum onlar da bana inanıyorlar ve gireni çıkanı iki maçtır aslan gibi oynuyorlar. Alpaslan'ı da tebrik ediyorum, futbol bu anlarla güzel."

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