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  4. Eyüpsultan’da patlayan su borusu sokağı suya gömdü! Sürücüler krizi böyle fırsata çevirdi...

Eyüpsultan’da patlayan su borusu sokağı suya gömdü! Sürücüler krizi böyle fırsata çevirdi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 11:38
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İstanbul Eyüpsultan'da sabah erken saatlerinde sokak ortasında bulunan su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle tonlarca su sokağa akarken, bazı vatandaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.

Eyüpsultan’da patlayan su borusu sokağı suya gömdü! Sürücüler krizi böyle fırsata çevirdi...

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su yola ve sokağa yayıldı. Bazı vatandaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.

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SAATLERCE AKTI

Suyun altında aracını yıkayan bir vatandaş ‘Üzeri tozlanmış onu yıkadım” dedi. Apartmanda oturan bir vatandaş ise saatlerce belediyeyi aradığını ve hiçbir şekilde kimseye ulaşamadığını iddia etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan su araba
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