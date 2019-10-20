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Eyüpsultan'da vahşet! Atı ayaklarını bağlayıp öldürdüler

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YAŞAM  | 20.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Kemerburgaz'da ormanın girişinde kimliği belirsiz kişiler ayaklarını bağladıkları atı, başına sert cisimle vurarak öldürdü. Öldürenlerin, eti için atı kesmeye çalışırken çevredekiler tarafından fark edildiklerini anlayıp olay yerinden uzaklaştıkları iddia edildi. Ayakları bağlanmış halde ölen atın yerde yattığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Kemerburgaz yolu üzerinde bulunan Kent Ormanı girişinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir atı kesmek için kent ormanına getirdi.

Atın ayaklarını bağlayan kişiler, başına sert bir cisimle vurdu. Başına darbe alan at, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle atı kesmek üzere olan kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yerde yatan atı hayvan mezarlığına götürdü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan Kemerburgaz at

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