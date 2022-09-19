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Eyvah Eyvah 3 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

19.09.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi türündeki Eyvah Eyvah 3 filmi hem zengin oyuncu kadrosu hem de eğlenceli konusuyla seyircilerden tam not aldı. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanan Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Eyvah Eyvah 3 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Eyvah Eyvah 3 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 3 filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül yer aldı. Filmin senaryosu ise Ata Demirer tarafından kaleme alındı. 2014 yapımı bu filmin çekimi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da gerçekleştirildi. Peki Eyvah Eyvah 3 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Geyiklili Hüseyin Badem, büyük aşkı Müjgan ile evlenmiştir. Hayatı zorlaşan Bademi evini geçindirebilmek için her yolu değerlendirir. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Farklı şehirlerde, farklı hikayeler yaşayan bu kişilerin ortak bir yönü vardır ki, kendileri farkında olmasalar da feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer – Hüseyin Badem
Beyti Engin – Kasap
Demet Akbağ – Firuzan
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Salih Kalyon – Halil
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Serra Yılmaz – Mercedes
Cengiz Bozkurt
Özge Borak – Müjgan Badem


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sinema Eyvah Eyvah 3
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