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Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler, konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:19 | Son Güncelleme

Eyvah Eyvah 3 filmi Star TV ekranlarında 23 Nisan Salı akşamı yayınlanacak. Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı buluşturan sevilen film Eyvah Eyvah 3, 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte, Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler.

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler, konusu nedir?

Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın paylaştığı; oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın yer aldığı Eyvah Eyvah 3 filminde Müjgan ile evlenen Hüseyin Badem artık maaşlı bir işe girip belediye zabıtası olarak görev yapmaya başlıyor.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

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EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgân'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin’in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli’de yine ve yeniden devam ediyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.

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