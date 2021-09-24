Eyvah Eyvah 3 nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

Serinin devam filmi olan Eyvah Eyvah 3’te Müjgan’ına kavuşan Hüseyin Badem, geçim sıkıntısı çekmektedir. Tüm olumsuzlukların yanında eşinin hamile olduğunu öğrenen Hüseyin, canını dişine takarak, en izbe yerlerde klarnetini çalmaya devam etmektedir. Kahkaha dolu anlara sahne olan Eyvah Eyvah 3 filmi, izleyicileri ekran karşısına kitlemeyi başarıyor…

EYVAH EYVAH 3 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Eyvah Eyvah 3 filmi, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi. Toplamda 32 milyondan fazla hasılat elde eden Eyvah Eyvah 3 filmi, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada’da çekildi.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

Babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da evlenen Hüseyin Badem’in mutluluğu, eşinin hamilelik haberinden sonra daha da artmıştır. Fakat Müjgân’la Hüseyin’in hayatı, maddi güçlüklerle mücadele ile geçiyor. Hüseyin daha çok para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmayı sürdürmektedir. Bu esnada Hüseyin’in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını adım adım çıkmaya başlamıştır.

Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada yine bir araya gelmişlerdir: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

Serinin önceki filmlerinden tanınan renkli karakterleriyle, macera Geyikli’de tekrardan devam ediyor.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Eyvah Eyvah 3 filminde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Bozok, başrollerde yer alırken, Serra Yılmaz, Cengiz Bozkurt ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de bulunuyor.



