Eyvah Karım nerede çekildi? Eyvah Karım filminin oyuncuları ve karakterleri

Ekranların tanınan simalarının bir araya geldiği komedi filminde zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi işleniyor. 1 saat 35 dakika süren Eyvah Karım filminin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturuyor. Söz konusu filmin nerede çekildiği bilinmiyor. İşte Eyvah Karım filminin oyuncu kadrosu...

EYVAH KARIM KONUSU NEDİR?

Sosyetik çiftin hikayesinin anlatıldığı Eyvah Karım filminde, karısının tatile gitmesini fırsat bilen adam çapkınlığa başlar. Ancak planladıkları ile gerçek hayatta karşılaştıkları çok farklıdır. Çapkınlık planları yapan adamın tadı hırsızların işin içine girmesiyle bozulur. Bunun üstüne karısı sürpriz için aniden eve dönünce olanlar olur.

EYVAH KARIM OYUNCULARI KİMLER?