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Eyvah Karım nerede çekildi? Eyvah Karım filminin oyuncuları ve karakterleri

13.12.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi türündeki Eyvah Karım filminin oyuncu kadrosunda, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yıldızı parlayan Wilma Elles ve ekranların tanınan yüzü Asuman Dabak yer alıyor. 6 Nisan 2018'de çıkan Eyvah Karım filmi ilgi çekici hikayesi ile seyircileri ekran başına kilitliyor.

Eyvah Karım nerede çekildi? Eyvah Karım filminin oyuncuları ve karakterleri

Ekranların tanınan simalarının bir araya geldiği komedi filminde zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi işleniyor. 1 saat 35 dakika süren Eyvah Karım filminin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturuyor. Söz konusu filmin nerede çekildiği bilinmiyor. İşte Eyvah Karım filminin oyuncu kadrosu...

EYVAH KARIM KONUSU NEDİR?

Sosyetik çiftin hikayesinin anlatıldığı Eyvah Karım filminde, karısının tatile gitmesini fırsat bilen adam çapkınlığa başlar. Ancak planladıkları ile gerçek hayatta karşılaştıkları çok farklıdır. Çapkınlık planları yapan adamın tadı hırsızların işin içine girmesiyle bozulur. Bunun üstüne karısı sürpriz için aniden eve dönünce olanlar olur.

EYVAH KARIM OYUNCULARI KİMLER?

  • Wilma Elles
  • Sadi Celil Cengiz
  • Metin Yıldız
  • Yosi Mizrahi
  • Asuman Dabak

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Asuman Dabak Wilma Elles
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