Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ezber bozan deney! MR cihazında cinsel ilişkiye girdiler: Makalelere konu oldu

1991 yılında Hollanda’da gerçekleştirilen ve MR cihazı kullanılarak yapılan sıra dışı deney, insan anatomisine dair yüzyıllardır doğru kabul edilen bilgilerin de sorgulanmasına sebep oldu. Günümüzde hala bilimsel çalışmalarda kullanılan araştırma ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Ezber bozan deney! MR cihazında cinsel ilişkiye girdiler: Makalelere konu oldu

1991 yılında Hollanda’da yapılan sıra dışı bir bilimsel deney, insan vücuduna dair bilinenleri değiştirdi. Ida Sabelis ve partneri Jupp, bilimsel araştırma kapsamında dönemin ilk MR cihazlarından birinde görüntülenmeyi kabul etti. Amaç, cinsel birleşme sırasında vücutta neler olduğunu net biçimde gözlemlemekti.

Ezber bozan deney! MR cihazında cinsel ilişkiye girdiler: Makalelere konu oldu 1

HALA BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KONU OLUYOR

Deney, Hollandalı bilim insanı Menko Victor van Andel tarafından yürütüldü. Elde edilen görüntüler, 1999 yılında British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlandı ve tıp dünyasında büyük ses getirdi. Çalışma, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ ilgiyle okunuyor.

Yıllar sonra bir podcast programında konuşan Sabelis, deneyin bilimsel etkisinin bu kadar büyük olacağını hiç düşünmediğini söyledi. Sabelis, deneyin romantik değil tamamen bilimsel amaçlı olduğunu vurguladı.

Ezber bozan deney! MR cihazında cinsel ilişkiye girdiler: Makalelere konu oldu 2

YÜZYILLARDIR DOĞRU BİLİNENİ DEĞİŞTİRDİ

Elde edilen görüntüler sayesinde ortaya çıkan bulgular, yüzyıllardır süregelen anatomik kabullerin sorgulanmasına neden oldu.

Çalışma, daha sonra benzer bilimsel araştırmalara da ilham verdi. Uzmanlar, bu deneyin özellikle kadın anatomisinin tıpta daha doğru anlaşılmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmanlı döneminden! Apartman bahçesinde kaldı!Osmanlı döneminden! Apartman bahçesinde kaldı!
Dükkanda yaptıklarına kimse anlam veremedi!Dükkanda yaptıklarına kimse anlam veremedi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki MR cihazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.