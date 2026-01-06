Ezber bozan deney! MR cihazında cinsel ilişkiye girdiler: Makalelere konu oldu

1991 yılında Hollanda’da yapılan sıra dışı bir bilimsel deney, insan vücuduna dair bilinenleri değiştirdi. Ida Sabelis ve partneri Jupp, bilimsel araştırma kapsamında dönemin ilk MR cihazlarından birinde görüntülenmeyi kabul etti. Amaç, cinsel birleşme sırasında vücutta neler olduğunu net biçimde gözlemlemekti.

HALA BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KONU OLUYOR

Deney, Hollandalı bilim insanı Menko Victor van Andel tarafından yürütüldü. Elde edilen görüntüler, 1999 yılında British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlandı ve tıp dünyasında büyük ses getirdi. Çalışma, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ ilgiyle okunuyor.

Yıllar sonra bir podcast programında konuşan Sabelis, deneyin bilimsel etkisinin bu kadar büyük olacağını hiç düşünmediğini söyledi. Sabelis, deneyin romantik değil tamamen bilimsel amaçlı olduğunu vurguladı.

YÜZYILLARDIR DOĞRU BİLİNENİ DEĞİŞTİRDİ

Elde edilen görüntüler sayesinde ortaya çıkan bulgular, yüzyıllardır süregelen anatomik kabullerin sorgulanmasına neden oldu.

Çalışma, daha sonra benzer bilimsel araştırmalara da ilham verdi. Uzmanlar, bu deneyin özellikle kadın anatomisinin tıpta daha doğru anlaşılmasına katkı sağladığını belirtiyor.