Ezber bozan patates tarifi! Çıtır çıtır kızarmış patates için...

Patates rosto tarifi sayesinde çıtır çıtır kızarmış, içi yumuşacık kalmış bebek patatesler hazırlamaya ne dersiniz? Tüm bildiğiniz patates tariflerini unutun. Her gün pişirmek isteyeceğiniz rosto patates tarifi geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

İki kilo kırmızı bebek patates (Bir cm kalınlığında halka şeklinde dilimlenmiş)

İki yemek kaşığı zeytinyağı

50 gram tereyağı

2 yemek kaşığı bal

Taze kekik

Tuz

YAPILIŞI

Geniş bir tencereye suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içine patatesleri ekleyin ve 5 dakika haşlayın. Patatesler kaynarken fırını 200 dereyeceye getirin ve ısınmaya bırakın.

Fırın tepsisine yağları koyun. Tereyağını eritmek için tepsiyi fırına verin ve 2 dakika bekletin. Tepsiyi fırından çıkarın. İçine süzülmüş patatesleri koyun ve yağ ile harmanlayın.

İçine baharatlarını ilave edin. Patateslerin üst üste binmemesine dikkat edin. Patatesleri 30 dakika pişirin, ardından çevirin ve çıtır olana kadar 25-30 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

