YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ezber bozan patates tarifi! Çıtır çıtır kızarmış patates için...

Ezber bozan patates tarifi! Çıtır çıtır kızarmış patates için...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 24.11.2020 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ezber bozan patates tarifi! Çıtır çıtır kızarmış patates için...

Patates kızartmasını hepimiz çok seviyoruz ancak her zaman mükemmel lezzeti yakalayamıyoruz. Artık bu ezber bozan tarif sayesinde her zaman o enfes çıtır lezzete ulaşabileceksiniz!

Patates rosto tarifi sayesinde çıtır çıtır kızarmış, içi yumuşacık kalmış bebek patatesler hazırlamaya ne dersiniz? Tüm bildiğiniz patates tariflerini unutun. Her gün pişirmek isteyeceğiniz rosto patates tarifi geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

İki kilo kırmızı bebek patates (Bir cm kalınlığında halka şeklinde dilimlenmiş)
İki yemek kaşığı zeytinyağı
50 gram tereyağı
2 yemek kaşığı bal
Taze kekik
Tuz

Kızartmalık ile yemeklik patates arasındaki bu farka dikkat!Kızartmalık ile yemeklik patates arasındaki bu farka dikkat!

YAPILIŞI

Geniş bir tencereye suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içine patatesleri ekleyin ve 5 dakika haşlayın. Patatesler kaynarken fırını 200 dereyeceye getirin ve ısınmaya bırakın.

Fırın tepsisine yağları koyun. Tereyağını eritmek için tepsiyi fırına verin ve 2 dakika bekletin. Tepsiyi fırından çıkarın. İçine süzülmüş patatesleri koyun ve yağ ile harmanlayın.

İçine baharatlarını ilave edin. Patateslerin üst üste binmemesine dikkat edin. Patatesleri 30 dakika pişirin, ardından çevirin ve çıtır olana kadar 25-30 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifiMasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi
Mükemmel patates püresi için 'ezber bozan' taktikMükemmel patates püresi için 'ezber bozan' taktik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...

Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Türkiye'de az bulunuyor, tümörlü hücreleri yok ediyor

Türkiye'de az bulunuyor, tümörlü hücreleri yok ediyor

Her derde deva beyran nasıl yapılır?

Her derde deva beyran nasıl yapılır?

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Her derde deva beyran nasıl yapılır? 13 saatte pişiyor ve...

Her derde deva beyran nasıl yapılır? 13 saatte pişiyor ve...

Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi nedir? İşte MasterChef Eskişehir çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Arayıpta bulamadığınız tarifler! MasterChef yapılan yemekler

MasterChef’ten sonra herkes onları arıyor

Şekerbura nasıl yapılır? Şekerbura tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Şekerbura tarifi ve malzemeleri...

Görüntüsüyle göze tadıyla damağa hitap ediyor

Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Evde karantinadayken herkes yapabilir: Hamur açmadan kolay pide tarifi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.